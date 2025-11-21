Crudo pierde más del 2% mientras EE. UU. presiona por acuerdo entre Rusia y Ucrania

Por Anna Hirtenstein

LONDRES, 21 nov (Reuters) -

Los precios del crudo caían más de un 2%, extendiendo los descensos por tercera sesión consecutiva, mientras Estados Unidos presiona para lograr un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania que podría elevar la oferta mundial, al tiempo que la incertidumbre sobre las tasas de interés frenaba el apetito por el riesgo de los inversores.

* A las 10:10 GMT, los futuros del Brent perdían 1,4 dólares, o un 2,2%, a US$61,98 el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) restaban un 2,5%, o 1,48 dólares, a US$57,52.

* Ambos contratos registrarán declives cercanos al 4% en la semana, borrando las ganancias de la semana pasada.

* El sentimiento del mercado se tornó bajista cuando Washington presionó para que se apruebe un plan de paz entre Ucrania y Rusia para poner fin a una guerra que dura ya tres años, mientras que las sanciones a los productores de petróleo rusos Rosneft

y Lukoil entrarán en vigor a lo largo de la jornada.

* El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo que trabajará con Washington en un plan para poner fin a la guerra.

* "La noticia de las conversaciones llega justo cuando las sanciones de Estados Unidos a las dos mayores petroleras rusas van a entrar en vigor hoy, por lo que los mercados petroleros vieron cierto alivio en los riesgos para el suministro de petróleo ruso", dijo Jim Reid, del Deutsche Bank.

* No obstante, los analistas de ANZ señalaron en una nota a sus clientes que "un acuerdo está lejos de ser seguro" y añadieron que "Kiev ha rechazado repetidamente las demandas de Rusia como inaceptables. El mercado también se muestra escéptico sobre la eficacia de las últimas restricciones impuestas a las petroleras rusas Rosneft y Lukoil".

* Un dólar más fuerte también deprimía los precios del crudo y se encaminaba a su mejor semana en más de un mes ante las expectativas de los inversores de que es poco probable que la Reserva Federal r

ecorte las tasas el mes que viene.

(Reporte adicional de Helen Clark y Trixie Yap; editado en español por Carlos Serrano)