Crudo recupera parte de las pérdidas provocadas por tensiones comerciales EEUU-China

Por Enes Tunagur

LONDRES, 13 oct (Reuters) - Los precios del petróleo subían el lunes tras tocar mínimos de cinco meses en la sesión anterior, ya que los inversores se centraban en las posibles conversaciones entre los presidentes de Estados Unidos y China que podrían aliviar las tensiones comerciales entre las dos mayores economías del mundo.

* Los futuros del crudo Brent subían US$1,08, o un 1,7%, hasta US$63,81 por barril a las 1056 GMT. El crudo estadounidense West Texas Intermediate cotizaba a US$60,03 el barril, ganando US$1,13, o un 1,92%. Ambos contratos perdieron alrededor de un 4% el viernes y se situaron en su nivel más bajo desde mayo.

* El lunes, el grupo militante palestino Hamás liberó a los 20 últimos rehenes israelíes supervivientes en virtud de un acuerdo de alto el fuego negociado con Estados Unidos. Esto fue visto como un gran paso hacia el fin de dos años de guerra en Gaza, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, proclamaba el "amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio".

* "El desplome de los precios de la semana pasada se debió en gran medida al alto el fuego en Gaza y al retorno de la volatilidad comercial entre Estados Unidos y China antes de la fecha límite de la tregua comercial del 10 de noviembre", dijo Suvro Sarkar, analista de energía de DBS.

* El analista de energía de DBS, Suvro Sarkar, dijo que la venta masiva en los mercados ahora parecía estar limitada por la voluntad de Washington y Pekín de negociar, y añadió que las perspectivas a corto plazo dependían del resultado final de las conversaciones comerciales.

* Las tensiones comerciales estallaron la semana pasada después de que China ampliara sus controles sobre las exportaciones de tierras raras. En respuesta, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que impondría aranceles del 100% a las exportaciones de China a Estados Unidos.

* Una esperada reunión entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping, a finales de este mes quedó en duda después de que Trump dijera el viernes que no había motivos para reunirse con su homólogo. El representante de Comercio de Estados Unidos, Jamison Greer, dijo el domingo que la reunión podría celebrarse en Corea del Sur, al margen del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.

* Los precios del petróleo se desplomaron en marzo y abril en el punto álgido de las tensiones comerciales entre ambos países.

