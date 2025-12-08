Crudo ronda máximos de dos semanas por perspectivas de recorte de la Fed y riesgo geopolítico

Por Anna Hirtenstein

LONDRES, 8 dic (Reuters) -

Los precios del crudo rondaban el lunes máximos de dos semanas, ya que los inversores esperan que una probable rebaja de las tasas de interés de la Reserva Federal esta semana impulse el crecimiento económico y la demanda energética, al tiempo que vigilan el riesgo geopolítico que amenaza el suministro ruso y venezolano. * A las 0922 GMT, los futuros del Brent cedían 25 centavos, o un 0,4%, a US$63,5 el barril, y el West Texas Intermediate en Estados Unidos restaba también 25 centavos, o un 0,4%, a US$59,83. Ambos contratos cerraron el viernes en máximos desde el 18 de noviembre.

* "El mercado está a la expectativa" a la espera de más noticias sobre las tasas estadounidenses y las conversaciones de paz en Ucrania, dijo Tamas Varga, de PVM. "Si en un futuro próximo se llega a algún tipo de acuerdo sobre Ucrania, las exportaciones petroleras rusas deberían aumentar y presionar a la baja los precios del crudo".

* Los mercados ven un 84% de posibilidades de un recorte de un cuarto de punto en la reunión de la Fed del martes y el miércoles, según datos de LSEG. Sin embargo, se cree que la reunión podría ser una de las más controvertidas de los últimos años, lo que intensificará la atención de los inversores sobre la dirección de la política del banco y su dinámica interna.

* En Europa, los avances en las conversaciones de paz sobre Ucrania siguen siendo lentos, con disputas sobre las garantías de seguridad para Kiev y el estatus del territorio ocupado por Rusia aún sin resolver. Funcionarios estadounidenses y rusos también tienen opiniones divergentes sobre la propuesta de paz presentada por la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

* Mientras tanto, los países del Grupo de los Siete y la Unión Europea están en conversaciones para reemplazar un límite de precios a las exportaciones de crudo ruso por una prohibición total de los servicios marítimos, dijeron a Reuters personas conocedoras del asunto, lo que probablemente frenaría aún más el suministro del segundo mayor productor de petróleo del mundo.

* Estados Unidos también ha intensificado la presión sobre Venezuela, que forma parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), incluyendo ataques contra barcos que, según dijo, intentaban sacar drogas ilegales del país sudamericano, así como versiones sobre una posible acción militar para derrocar al presidente Nicolás Maduro.

* Por otra parte, las refinerías independientes chinas aumentaron las compras de petróleo iraní sancionado de los tanques de almacenamiento en tierra utilizando cuotas de importación recién emitidas, dijeron fuentes comerciales y analistas, aliviando un exceso de oferta. (Reporte adicional de Florence Tan en Singapur y Mohi Narayan en Nueva Delhi; editado en español por Carlos Serrano)