Crudo se encamina a caída semanal por incertidumbre sobre panorama de oferta mundial

Por Anna Hirtenstein

LONDRES, 17 oct (Reuters) - Los precios del crudo bajaban el viernes, encaminándose a una pérdida semanal cercana al 3% después de que la Agencia Internacional de la Energía pronosticó un creciente exceso de oferta y de que los presidentes de Estados Unidos y Rusia acordaron reunirse de nuevo para discutir sobre Ucrania.

* A las 0826 GMT, los futuros del Brent cedían 44 centavos, o un 0,7%, a US$60,62 el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) bajaban también 44 centavos, o un 0,8%, a US$57,02.

* El presidente estadounidense, Donald Trump, y su par ruso, Vladimir Putin, acordaron el jueves celebrar otra cumbre sobre la guerra en Ucrania, que se celebrará en un plazo de dos semanas en Budapest.

* La noticia se conoció mientras el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, viaja a la Casa Blanca en busca de más apoyo militar, incluidos misiles Tomahawk de largo alcance, y en un momento en que Washington presiona a India y China para que dejen de comprar petróleo ruso.

* "Ahora que se espera que los dos líderes se reúnan, podría ser una señal de que la postura de Estados Unidos hacia Rusia podría suavizarse. Si es así, eso debería empujar los precios a la baja", dijo Tamas Varga, analista de PVM.

* Los ataques de drones ucranianos a refinerías rusas y la amenaza de sanciones secundarias a compradores de petróleo ruso como India y China fijaron un suelo bajo el mercado, pero esto podría cambiar ahora, agregó.

* El descenso de esta semana también se debió en parte al aumento de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, que se sumaron a la preocupación por una desaceleración económica y una menor demanda de energía.

* También pesaba sobre los precios la previsión de la AIE de un creciente exceso de oferta en 2026. En la víspera, indicó que los inventarios petroleros en Estados Unidos aumentaron en 3,5 millones de barriles la semana pasada, a 423,8 millones, en comparación con las expectativas de los analistas en un sondeo de Reuters de un alza de 288.000 barriles.

(Reporte adicional de Nicole Jao en Nueva York y Colleen Howe en Pekín; editado en español por Carlos Serrano)