LA NACION

Crudo se encamina a segunda semana a la baja por persistente preocupación sobre oferta

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Crudo se encamina a segunda semana a la baja por persistente preocupación sobre oferta
Crudo se encamina a segunda semana a la baja por persistente preocupación sobre oferta

Por Stephanie Kelly

LONDRES, 7 nov (Reuters) - Los precios del crudo subían el viernes, pero seguían en camino a una segunda pérdida semanal consecutiva después de tres días de descensos por preocupaciones sobre el exceso de oferta y la desaceleración de la demanda estadounidense.

* A las 0904 GMT, los futuros del Brent ganaban 60 centavos, o un 1%, a US$63,98 por barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) mejoraban 61 centavos, o un 1%, a US$60,04.

* Ambos referenciales están a punto de registrar descensos semanales superiores al 1,5%, a medida que los principales productores mundiales aumentan su producción.

* "El mercado sigue sopesando un creciente superávit petrolero frente a una situación macroeconómica mixta", dijo Ole Hvalbye, analista de SEB.

* Un inesperado aumento de 5,2 millones de barriles en las reservas estadounidenses reavivó esta semana los temores de sobreoferta, según Tony Sycamore, analista de IG Markets.

* "Esto se vio amplificado por los flujos de aversión al riesgo, que fortalecieron al dólar, y por el cierre del Gobierno estadounidense en curso, que sigue ensombreciendo la actividad económica", añadió.

* Las reservas de crudo en Estados Unidos aumentaron más de lo previsto debido al alza de las importaciones y a la menor actividad de refinado, mientras que las de gasolina y destilados disminuyeron, según informó el miércoles la Administración de Información Energética.

* La preocupación por los efectos del cierre gubernamental más largo de la historia de Estados Unidos también presionaba a los precios del petróleo.

(Reporte de Stephanie Kelly en Londres, Mohi Narayan en Nueva Delhi y Florence Tan en Singapur; editado en español por Carlos Serrano)

LA NACION
Más leídas
  1. Así quedó la tabla de posiciones del grupo de la Argentina en el Mundial Sub 17 Qatar 2025, tras la fecha 2
    1

    Así quedó la tabla de posiciones del grupo de la Argentina en el Mundial Sub 17 Qatar 2025, tras la fecha 2

  2. Un shock de reformas, pero paso a paso
    2

    Un shock de reformas, pero paso a paso

  3. Publicaron una foto inédita del cometa 3I/ATLAS tras su paso por el Sol
    3

    Publicaron una foto inédita del cometa 3I/ATLAS tras su paso por el Sol

  4. La NASA reveló la fecha en que el cometa 3I/ATLAS estará más próximo a la Tierra
    4

    La NASA reveló la fecha en que el cometa 3I/ATLAS estará más próximo a la Tierra

Cargando banners ...