Crudo se encamina a segunda semana a la baja por persistente preocupación sobre oferta

Por Stephanie Kelly

LONDRES, 7 nov (Reuters) - Los precios del crudo subían el viernes, pero seguían en camino a una segunda pérdida semanal consecutiva después de tres días de descensos por preocupaciones sobre el exceso de oferta y la desaceleración de la demanda estadounidense.

* A las 0904 GMT, los futuros del Brent ganaban 60 centavos, o un 1%, a US$63,98 por barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) mejoraban 61 centavos, o un 1%, a US$60,04.

* Ambos referenciales están a punto de registrar descensos semanales superiores al 1,5%, a medida que los principales productores mundiales aumentan su producción.

* "El mercado sigue sopesando un creciente superávit petrolero frente a una situación macroeconómica mixta", dijo Ole Hvalbye, analista de SEB.

* Un inesperado aumento de 5,2 millones de barriles en las reservas estadounidenses reavivó esta semana los temores de sobreoferta, según Tony Sycamore, analista de IG Markets.

* "Esto se vio amplificado por los flujos de aversión al riesgo, que fortalecieron al dólar, y por el cierre del Gobierno estadounidense en curso, que sigue ensombreciendo la actividad económica", añadió.

* Las reservas de crudo en Estados Unidos aumentaron más de lo previsto debido al alza de las importaciones y a la menor actividad de refinado, mientras que las de gasolina y destilados disminuyeron, según informó el miércoles la Administración de Información Energética.

* La preocupación por los efectos del cierre gubernamental más largo de la historia de Estados Unidos también presionaba a los precios del petróleo.

(Reporte de Stephanie Kelly en Londres, Mohi Narayan en Nueva Delhi y Florence Tan en Singapur; editado en español por Carlos Serrano)