Crudo se estabiliza mientras inversores evalúan amenazas arancelarias de EEUU por Groenlandia

Por Enes Tunagur

LONDRES, 20 ene (Reuters) -

Los precios del crudo operaban estables el martes, en medio de las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aumentar los aranceles a varios países europeos por su iniciativa de adquirir Groenlandia, mientras que unas expectativas de crecimiento económico mundial más firmes y datos económicos chinos mejores de lo esperado daban piso a los precios. * A las 0918 GMT, los futuros del Brent para marzo cedían 11 centavos, o un 0,17%, a US$63,83 el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos para febrero perdían 49 centavos, o un 0,8%, a US$58,95.

* Las amenazas arancelarias de Trump sobre Groenlandia no tendrán un impacto inmediato en la balanza petrolera, dijo Tamas Varga, analista de PVM, añadiendo que los precios ganaron apoyo de una revisión al alza de la estimación de crecimiento económico mundial de este año por el Fondo Monetario Internacional y los precios más fuertes del gasóleo.

* Los temores de una renovada guerra comercial se intensificaron durante el fin de semana, después de que Trump dijo que impondrá gravámenes adicionales del 10% a partir del 1 de febrero a los bienes importados de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Países Bajos, Finlandia y Reino Unido, aumentando al 25% el 1 de junio si no se llega a un acuerdo sobre Groenlandia.

* El mercado petrolero también encontraba cierto apoyo en los datos del Producto Interno Bruto chino del cuarto trimestre, que fueron mejores de lo esperado, dijo Tony Sycamore, analista de mercados de IG.

* "Esta recuperación en el principal importador petrolero mundial ha impulsado el sentimiento de la demanda", afirmó.

* La economía china creció un 5% el año pasado, según los datos, mientras que el rendimiento de las refinerías chinas en 2025 también subió, un 4,1% interanual, mientras que la producción de crudo creció un 1,5%, según los datos del principal importador mundial publicados el lunes.

* Los mercados también están atentos al sector petrolero de Venezuela después de que Trump dijo que Estados Unidos se encargará de su industria tras la captura de Nicolás Maduro.

