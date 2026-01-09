Crudo se estabiliza mientras mercado evalúa situación en Irán y acuerdos en Venezuela

Por Anna Hirtenstein

LONDRES, 9 ene (Reuters) -

Los precios del petróleo se estabilizaban el viernes, ya que la preocupación por la posible interrupción de la producción en Irán se veía contrarrestada por las expectativas de un aumento de la oferta de Venezuela. * A las 1005 GMT, los futuros del Brent ganaban 18 centavos, o un 0,3%, a US$62,17 por barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) avanzaban 17 centavos, o un 0,3%, a US$57,93.

* Ambos referenciales subieron más de un 3% el jueves, tras dos días consecutivos de descensos. En la semana, el Brent se encamina a un alza del 2,3%, mientras que el WTI acumula una mejora del 1%.

* "Las protestas en Irán parecen estar cobrando impulso, lo que lleva al mercado a preocuparse por las interrupciones", dijo Ole Hansen, jefe de análisis de materias primas de Saxo Bank.

* Los disturbios civiles en Irán, uno de los principales productores de Oriente Medio, y la preocupación por el contagio de la guerra entre Rusia y Ucrania a las exportaciones petroleras rusas han aumentado la inquietud por la oferta.

* Por su parte, la Casa Blanca se reunirá con compañías petroleras y casas comerciales más tarde en el día para discutir los acuerdos de exportación venezolanos.

* Trump exigió a Venezuela pleno acceso a su sector petrolero tras la captura del presidente del país, Nicolás Maduro. Funcionarios estadounidenses han dicho que Washington controlará de forma indefinida las ventas y los ingresos petroleros del país.

* "El mercado se centrará en el resultado de los próximos días para saber cómo se venderá y entregará el petróleo venezolano almacenado", dijo Tina Teng, estratega de mercado de Moomoo ANZ.

(Reporte adicional de Sam Li en Pekín y Jeslyn Lerh en Singapur; editado en español por Carlos Serrano)