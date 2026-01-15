Crudo se hunde tras comentarios de Trump que alivian los temores sobre Irán

Por Enes Tunagur

LONDRES, 15 ene (Reuters) -

Los precios del crudo caían más de un 4% el jueves, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la muerte de manifestantes en las protestas en Irán está cesando, atenuando las preocupaciones sobre una acción militar contra Teherán y las posibles interrupciones del suministro. * A las 10:12 GMT, los futuros del Brent perdían US$ 2,84, o un 4,27%, a US$ 63,68 el barril, mientras que los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) restaban US$ 2,68, o un 4,32%, a US$ 59,34.

* Los futuros del Brent superaban los US$ 66,5 el miércoles, antes de ceder la mayor parte de las ganancias después de que las declaraciones de Trump redujeron las expectativas de un posible ataque de Estados Unidos a Irán.

* Ole Hansen, analista de Saxo Bank, dijo que los precios cayeron después de que Trump dijo que le habían asegurado que Teherán dejará de matar manifestantes, añadiendo que la prima de riesgo inmediata se suavizó, aunque es poco probable que desaparezca.

* Washington está retirando parte del personal de sus bases militares de Oriente Medio, según informó el miércoles un funcionario estadounidense, después de que un alto cargo iraní dijo que Teherán comunicó a sus vecinos que atacaría las bases estadounidenses en caso de una agresión.

* La Administración de Información de Energía (EIA) informó el miércoles de que los inventarios de crudo y gasolina en Estados Unidos aumentaron la semana pasada más de lo estimado por los analistas.

* "La EIA informó de la mayor acumulación de reservas de crudo en Estados Unidos desde noviembre, impulsada por unas importaciones que alcanzaron un máximo de 14 meses, añadiendo una relativa presión a la baja sobre el WTI frente al Brent", añadió Hansen.

* Por otra parte, Venezuela ha comenzado a revertir los recortes de producción de petróleo realizados bajo un embargo de Estados Unidos, con la reanudación de las exportaciones de crudo, dijeron tres fuentes.

(Reporte adicional de Mohi Narayan en Nueva Delhi y Yuka Obayashi en Tokio; editado en español por Carlos Serrano)