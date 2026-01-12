Crudo se mantiene cerca de máximos de cinco semanas, inversores atentos a Irán y Venezuela

Por Scott DiSavino

NUEVA YORK, 12 ene (Reuters) - Los precios del petróleo se mantenían cerca ⁠de su máximo en ⁠cinco semanas el lunes, ya que la preocupación por la posible reducción de las exportaciones iraníes durante la represión de las mayores manifestaciones antigubernamentales ⁠en años ‌contrarrestó ​las expectativas de un aumento en los suministros de Venezuela, otro miembro de la ​OPEP sometido a sanciones. * Los futuros del Brent subían 8 centavos, o ‌un 0,1%, a 63,42 dólares el barril, y ‌el West Texas Intermediate en ​Estados Unidos cedía 13 centavos, o un 0,2%, a 58,99 dólares.

* El viernes, ambos referenciales cerraron en sus niveles más altos desde el 5 de diciembre, ante la preocupación de que Irán, uno de los mayores productores de petróleo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), pueda reducir sus exportaciones.

* Irán dijo el lunes que mantiene la comunicación con Estados Unidos mientras ⁠el presidente Donald Trump sopesa las respuestas a la mortífera represión de las protestas en todo ​el país, que representan uno de los mayores desafíos al régimen clerical desde la Revolución Islámica de 1979. Trump se reuniría con asesores de alto nivel el martes para discutir opciones para Irán, informó a Reuters un funcionario estadounidense.

* Asimismo, se espera que Venezuela reanude pronto las exportaciones petroleras tras la destitución del presidente Nicolás Maduro, ya ⁠que Trump dijo la semana pasada que Caracas está lista para entregar hasta 50 ​millones de barriles de crudo a Estados Unidos.

* Los inversores también están atentos al riesgo de interrupciones en el suministro procedente de Rusia, dado que los ataques de Ucrania han tenido como ‍objetivo sus instalaciones energéticas, y a la posibilidad de sanciones más severas por parte de Estados Unidos sobre el sector energético de Moscú.

* En Azerbaiyán, las exportaciones de petróleo cayeron de 24,4 millones de toneladas en 2024 a 23,1 millones de toneladas en 2025, informó el Ministerio de ​Energía el lunes. Rusia y Azerbaiyán son miembros de la OPEP+, que incluye a la OPEP y a productores aliados.

(Reporte de Scott DiSavino en Nueva York, Stephanie Kelly en Londres y Florence Tan y Siyi ‍Liu en Singapur; editado en español por Carlos Serrano y Manuel Farías)