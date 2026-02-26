Crudo sube 1 dólar a la espera de resultado de conversación entre EEUU e Irán

Por Georgina McCartney

HOUSTON, EEUU, 26 ‌feb (Reuters) -

Los precios del ‌petróleo ⁠subían más de 1 dólar el jueves, mientras los inversores esperaban el resultado de la tercera ronda de negociaciones entre Estados Unidos ​e Irán ⁠sobre ⁠el programa nuclear de Teherán.

* Los futuros del crudo Brent subían 1,17 dólares, o ​un 1,65%, a 72,02 dólares a las 1655 GMT, mientras que los ‌del WTI avanzaban 87 centavos, o un ​1,33%, a 66,29 dólares.

* Ambos contratos ​habían caído más de 1 dólar a primera hora de la sesión.

* Irán y Estados Unidos mantienen conversaciones a través de intermediarios en Ginebra sobre su larga disputa nuclear para evitar un conflicto, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó ​una enorme movilización militar en la región.

* Analistas y operadores afirmaron que el cambio de tendencia en los ⁠precios del crudo estaba relacionado con los últimos acontecimientos en torno a las conversaciones.

* El ministro ‌de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchi, y los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner han suspendido la sesión para tomar un descanso y reanudarán el diálogo más tarde.

* "Las noticias que aparecen en los medios de comunicación parecen indicar que las cosas no van muy bien en Ginebra y que podríamos estar llegando al ‌final del camino en lo que respecta al estallido definitivo de las hostilidades entre Irán ⁠y Estados Unidos, por lo que eso es lo que ‌ve el mercado y por eso los precios están repuntando", dijo ⁠John Kilduff, socio de Again Capital.

* Los precios habían ⁠bajado más de un dólar al inicio de la sesión, cuando comenzaron las conversaciones.

* "Si llegamos a un acuerdo con Irán, eso sería muy bajista para los precios, especialmente si se habla de levantar las sanciones, ya que eso liberaría ‌una gran cantidad de petróleo en el ​mercado", dijo Phil Flynn, analista de Price Futures Group. (Reporte de Enes Tunagur en Londres; reporte adicional de Yuka Obayashi en Tokio y Emily Chow en Singapur; edición de Thomas Derpinghaus, Emelia Sithole-Matarise y ‌Clarence Fernandez; Editado en español por Ricardo Figueroa y Javier López de Lérida)