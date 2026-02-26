Crudo sube 1 dólar a la espera de resultado de conversación entre EEUU e Irán
Por Georgina McCartney
HOUSTON, EEUU, 26 feb (Reuters) -
Los precios del petróleo subían más de 1 dólar el jueves, mientras los inversores esperaban el resultado de la tercera ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán sobre el programa nuclear de Teherán.
* Los futuros del crudo Brent subían 1,17 dólares, o un 1,65%, a 72,02 dólares a las 1655 GMT, mientras que los del WTI avanzaban 87 centavos, o un 1,33%, a 66,29 dólares.
* Ambos contratos habían caído más de 1 dólar a primera hora de la sesión.
* Irán y Estados Unidos mantienen conversaciones a través de intermediarios en Ginebra sobre su larga disputa nuclear para evitar un conflicto, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó una enorme movilización militar en la región.
* Analistas y operadores afirmaron que el cambio de tendencia en los precios del crudo estaba relacionado con los últimos acontecimientos en torno a las conversaciones.
* El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchi, y los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner han suspendido la sesión para tomar un descanso y reanudarán el diálogo más tarde.
* "Las noticias que aparecen en los medios de comunicación parecen indicar que las cosas no van muy bien en Ginebra y que podríamos estar llegando al final del camino en lo que respecta al estallido definitivo de las hostilidades entre Irán y Estados Unidos, por lo que eso es lo que ve el mercado y por eso los precios están repuntando", dijo John Kilduff, socio de Again Capital.
* Los precios habían bajado más de un dólar al inicio de la sesión, cuando comenzaron las conversaciones.
* "Si llegamos a un acuerdo con Irán, eso sería muy bajista para los precios, especialmente si se habla de levantar las sanciones, ya que eso liberaría una gran cantidad de petróleo en el mercado", dijo Phil Flynn, analista de Price Futures Group. (Reporte de Enes Tunagur en Londres; reporte adicional de Yuka Obayashi en Tokio y Emily Chow en Singapur; edición de Thomas Derpinghaus, Emelia Sithole-Matarise y Clarence Fernandez; Editado en español por Ricardo Figueroa y Javier López de Lérida)