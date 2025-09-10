Crudo sube 2% tras ataque israelí en Doha, pero exceso de oferta limita las ganancias

Por Arathy Somasekhar

HOUSTON, EEUU, 10 sep (Reuters) - El petróleo subió el miércoles en respuesta al ataque israelí a líderes de Hamás en Qatar y al derribo en Polonia de aviones no tripulados, mientras Estados Unidos presionaba para imponer más sanciones a los compradores de crudo ruso, pero la preocupación por el exceso de oferta limitó las ganancias.

* Los futuros del crudo Brent subieron US$1,10, o un 1,66%, a US$67,49 por barril, y los del crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos ganaron US$1,04, o un 1,66%, a US$63,67.

* Los precios habían subido un 0,6% en la sesión anterior después de que Israel dijo que había atacado a líderes del grupo palestino Hamás en Doha.

* Ambos referentes subieron casi un 2% poco después del ataque, pero luego borraron gran parte de sus ganancias.

* La tensión geopolítica también aumentó después de que Polonia derribó aviones no tripulados durante un ataque ruso generalizado en el oeste de Ucrania el miércoles, marcando la primera vez que un miembro de la OTAN dispara en la guerra.

* Sin embargo, no hubo una amenaza inmediata de interrupción del suministro.

* "La oscura nube del superávit está planeando sobre el mercado, con el Brent cotizando a dos dólares menos que el martes pasado. Las primas de riesgo geopolítico en el petróleo rara vez duran mucho tiempo a menos que haya una interrupción real del suministro", dijeron analistas de SEB.

* Por otra parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a la Unión Europea a imponer aranceles del 100% a China e India como estrategia para presionar al presidente ruso, Vladimir Putin, según fuentes.

* La jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo el miércoles que el bloque estaba considerando una eliminación más rápida de los combustibles fósiles rusos como parte de las nuevas medidas contra Moscú.

* Pero las perspectivas de la oferta siguen siendo bajistas. La Administración de Información de Energía de Estados Unidos (EIA) advirtió que los precios mundiales del crudo sufrirán una presión significativa en los próximos meses debido al aumento de los inventarios a medida que la OPEP+ incremente la producción.

* Las existencias de crudo, gasolina y destilados en Estados Unidos aumentaron la semana pasada, según datos de la EIA.

