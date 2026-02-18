Crudo sube 3% por tensión entre EEUU e Irán, conversación Rusia-Ucrania termina sin avances

Por Georgina McCartney y Siddharth Cavale

HOUSTON, EEUU, 18 feb (Reuters) - Los precios del petróleo subían más de un 3% el miércoles, ya que los operadores descontaban posibles interrupciones del suministro debido a la preocupación por el conflicto entre Estados Unidos e Irán, y tras el fracaso de las conversaciones entre Ucrania y Rusia en Ginebra.

* Los futuros del crudo Brent escalaban 2,38 dólares, o un 3,53%, a 69,80 dólares por barril a las 1709 GMT, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos trepaba 2,39 dólares, o un 3,83%, a 64,72 dólares.

* "Las fuertes fluctuaciones en los precios hoy se deben exclusivamente a la geopolítica; siguen reaccionando a las noticias sobre las reuniones entre Estados Unidos e Irán, y entre Rusia y Ucrania", dijo Andrew Lipow, presidente de Lipow Oil Associates.

* "El mercado petrolero está descontando más riesgo de una interrupción del suministro", añadió.

* La caída del crudo el martes se dio tras las expectativas de que la tensión entre Estados Unidos e Irán se estén suavizando después de que el ministro de Asuntos Exteriores iraní afirmara que ambos países habían llegado a un acuerdo sobre los principios rectores de sus conversaciones nucleares.

* Sin embargo, el miércoles, la agencia de noticias semioficial iraní Fars informó que Irán y Rusia realizarán ejercicios navales en el mar de Omán y el norte del Océano Índico el jueves.

* Justo cuando comenzaron las conversaciones el martes, los medios de comunicación estatales iraníes informaron que Irán iba a cerrar temporalmente partes del estrecho de Ormuz, una ruta vital para el suministro mundial de petróleo, debido a "precauciones de seguridad", mientras su Guardia Revolucionaria de élite realizaba maniobras militares en la zona.

* Más tarde, los medios estatales informaron de que el estrecho había estado cerrado durante unas horas, sin aclarar si se había reabierto por completo.

* Mientras, dos días de conversaciones de paz en Ginebra entre Ucrania y Rusia finalizaron el miércoles sin avances. El presidente Volodímir Zelenski acusó a Moscú de obstaculizar los esfuerzos, con mediación estadounidense, para poner fin a la guerra de cuatro años. Zelenski calificó las conversaciones de "difíciles".

(Reporte de Georgina McCartney en Houston y Siddharth Cavale en Nueva York; Stephanie Kelly y Alex Lawler en Londres, Mohi Narayan en Nueva Delhi y Katya Golubkova en Tokio; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Manuel Farías)