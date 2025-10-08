Crudo sube ante temores sobre producción rusa, mayor demanda de crudo en EEUU

Por Scott DiSavino

NUEVA YORK, 8 oct (Reuters) - Los precios del crudo subieron más de un 1% el miércoles, alcanzando máximos en una semana, ya que los operadores anticipaban la falta de avances en el acuerdo de paz con Ucrania para mantener las sanciones contra Moscú, y después de que un informe semanal mostró un aumento en el consumo de petróleo estadounidense.

* Los futuros del Brent ganaron 80 centavos, o un 1,22%, a US$66,25 el barril, y los del West Texas Intermediate (WTI) mejoraron 82 centavos, o un 1,33%, a US$62,55.

* Esto situó al Brent en su cierre más alto desde el 30 de septiembre y al WTI en un máximo desde el 29 de septiembre.

* En Rusia, un alto diplomático del país dijo que el impulso para alcanzar un acuerdo de paz con Ucrania, surgido tras la cumbre entre el presidente ruso Vladimir Putin y el mandatario estadounidense Donald Trump en agosto, se había agotado en gran medida.

* Los analistas han afirmado que un acuerdo de paz probablemente permitiría un mayor flujo de petróleo ruso a los mercados globales. Rusia fue el segundo mayor productor de crudo del mundo después de Estados Unidos en 2024, según datos energéticos estadounidenses.

* Pese a las sanciones, Rusia ha aumentado gradualmente su bombeo de petróleo y el mes pasado estuvo cerca de cumplir con su cuota de producción de la OPEP+, dijo el miércoles el viceprimer ministro Alexander Novak, según la agencia de noticias Interfax.

* Otro factor que impulsó los futuros del crudo fue la creencia de los inversores de que la Reserva Federal de Estados Unidos seguiría recortando las tasas de interés en medio del prolongado cierre del Gobierno estadounidense.

* Las autoridades de la Fed coincidieron en su última reunión en que los riesgos para el mercado laboral del país habían crecido lo suficiente como para justificar un recorte de las tasas de interés, según las minutas de la sesión del 16-17 de septiembre.

* Los mercados petroleros mantuvieron sus ganancias a medida que los operadores se centraban más en un informe estadounidense que mostró un aumento en el consumo de petróleo la semana pasada que en un alza mayor de lo esperado en los inventarios de crudo.

* La Administración de Información de Energía (EIA) dijo que las firmas energéticas agregaron 3,7 millones de barriles de crudo a sus inventarios durante la semana terminada el 3 de octubre.

* Sin embargo, la EIA indicó que el total semanal de productos petrolíferos suministrados, un indicador del consumo de petróleo en Estados Unidos, creció la semana pasada a 21,990 millones de barriles por día, la mayor cantidad desde diciembre de 2022.

(Reporte adicional de Jeslyn Lerh en Singapur; editado en español por Carlos Serrano)