Crudo sube entre tensiones Rusia-Ucrania, a la espera de reunión de la OPEP

Por Seher Dareen

LONDRES, 2 sep (Reuters) - Los precios del crudo subían más de un 2% el martes, al aumentar la preocupación por las disrupciones en el suministro en medio de una escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania, junto con la especulación de que la OPEP+ no elevará la producción en su reunión del domingo.

* A las 1103 GMT, el Brent ganaba US$1,17, o un 1,7%, a US$69,32 el barril, tras haber avanzado algo más de un 2% con anterioridad. El West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) mejoraba US$1,77, o un 2,8%, a US$65,81. Los futuros del WTI no operaron en la víspera por la festividad del Día del Trabajo en Estados Unidos.

* "El crudo cotiza al alza mientras continúa la presión de Estados Unidos sobre Rusia para detener la guerra, centrándose en frenar los flujos de suministro a India", dijo Ole Hansen, jefe de estrategia de materias primas de Saxo Bank.

* "Los precios se ven apoyados además por la cobertura de posiciones cortas especulativas muy extendidas en el WTI y las expectativas de que la reunión de la OPEP+ de este fin de semana mantenga la producción sin cambios", agregó, añadiendo que los futuros del Brent podrían subir potencialmente hasta los US$70,5 antes de encontrar resistencia.

* La temporada de viajes del verano boreal estadounidense terminó el lunes, señalando el final del periodo de mayor demanda en el mayor mercado de combustible del mundo.

* Por el lado de la oferta, los recientes ataques de drones ucranianos paralizaron instalaciones que representan al menos el 17% de la capacidad de procesamiento petrolero ruso, o 1,1 millones de barriles por día (bpd), según cálculos de Reuters.

* Los inversores también esperan una reunión de ocho miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados el 7 de septiembre para conocer cualquier pista sobre futuros planes de producción, después de que el grupo acordó a principios del mes pasado elevar el bombeo en 547.000 bpd para septiembre.

* Los analistas creen que el grupo no retirará los recortes voluntarios de unos 1,65 millones de bpd aplicados por los ocho miembros -entre ellos Arabia Saudita y Rusia-, que estaban sosteniendo el mercado y manteniendo los precios en torno a los US$60 por barril.

(Reporte de Seher Dareen en Londres, Anjana Anil en Bengaluru y Colleen Howe en Pekín; editado en español por Carlos Serrano)