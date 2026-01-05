Crudo sube más de 1% en volátil sesión mientras inversores analizan situación en Venezuela

Por Georgina McCartney

HOUSTON, 5 ene (Reuters) -

Los precios del petróleo subían más de un 1% el lunes, mientras los operadores evaluaban el posible impacto en los flujos de crudo de Venezuela, que alberga las mayores reservas de petróleo del mundo, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

* A las 1627 GMT, los futuros del Brent ganaban 87 centavos, o un 1,43%, a US$ 61,62 el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos sumaban 90 centavos, o un 1,57%, a US$ 58,22.

* Ambos referenciales subieron más de un dólar al final de la mañana, tras haber caído más de un dólar en una sesión volátil, mientras los inversores asimilaban la noticia de la captura de Maduro y de que Washington tomaría el control del país miembro de la OPEP, cuyas exportaciones de crudo se encontraban bajo un embargo estadounidense que aún sigue vigente.

* "La incógnita para el mercado petrolero es cómo cambiará el flujo de petróleo desde Venezuela debido a las acciones de EEUU", señalaron analistas de Aegis Hedging en una nota.

* En un mercado global con abundante oferta de petróleo, los analistas dijeron que cualquier interrupción de las exportaciones de Venezuela tendrá poco impacto inmediato en los precios.

* La producción petrolera venezolana se ha desplomado en las últimas décadas debido a la mala gestión y la falta de inversión de las empresas extranjeras después de que Caracas nacionalizó las operaciones del sector en la década de 2000.

* El año pasado, la producción promedió unos 1,1 millones de barriles por día (bpd), lo que equivale a alrededor del 1% del bombeo mundial.

* La presidenta interina de Venezuela ofreció el domingo cooperar con Estados Unidos.

* "Espero que se levanten el ataque naval y el bloqueo, y eventualmente las sanciones, lo que permitirá que gran parte, si no la totalidad, del petróleo venezolano atrapado en el mar y en depósitos aduaneros esté disponible para el mercado", declaró Simon Wong, gestor de cartera de Gabelli Funds, añadiendo que Venezuela tardará un tiempo en aumentar su producción.

(Reporte de Florence Tan, Yusuke Ogawa, Swati Verma, Arunima Kumar. Sudarshan Varadhan y Shadia Nasralla; editado en español por Carlos Serrano)