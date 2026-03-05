Crudo sube más de 3% ante preocupaciones sobre suministro, mientras se extiende el conflicto con Irán

Por Georgina McCartney

HOUSTON, 5 mar (Reuters) - Los precios del crudo ganaban más de un ‌3% el jueves, prolongando ‌su ⁠repunte debido a que la escalada de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán interrumpía el suministro y el transporte marítimo, lo ​que llevó a ⁠algunos ⁠de los principales productores a recortar la producción.

* A las 1643 GMT, el Brent subía ​2,92 dólares, o un 3,59%, a 84,32 dólares por barril, en su quinta ‌sesión consecutiva de ganancias. El West Texas Intermediate en ​Estados Unidos (WTI) mejoraba 4,40 dólares, o ​un 5,89%, a 79,06 dólares.

* Los futuros del crudo estadounidense escalaron más de un 7% durante la sesión, alcanzando su nivel más alto desde enero de 2025.

* Donald Trump dijo a Axios el jueves que necesita involucrarse personalmente en la elección del próximo líder de Irán.

* "El hijo de ​Jamenei me resulta inaceptable. Queremos a alguien que traiga armonía y paz a Irán", afirmó Trump en una entrevista, según ⁠Axios. "Tengo que participar en el nombramiento, como con Delcy (Rodríguez) en Venezuela", agregó Trump.

* La agencia de noticias iraní ISNA ‌informó sobre ataques con misiles en el este de Teherán, y las sirenas sonaron en Dubái mientras la guerra continuaba extendiéndose por la región.

* El suministro de petróleo crudo de Irak y Kuwait podría comenzar a disminuir en cuestión de días si el estrecho de Ormuz permanece cerrado, lo que podría suponer una reducción de 3,3 millones de barriles diarios ‌para el octavo día del conflicto, dijeron analistas de JPMorgan en una nota.

* Alrededor de ⁠una quinta parte del petróleo mundial fluye a través del estrecho de Ormuz.

* ‌Los ataques a buques petroleros continuaron el jueves en el Golfo, cuando ⁠el petrolero Sonangol Namibe, con bandera de Bahamas, informó ⁠que su casco sufrió una ruptura tras una explosión cerca del puerto iraquí de Khor al Zubair.

* Irán lanzó una oleada de misiles contra Israel en la madrugada del jueves, lo que obligó a millones de residentes a refugiarse en búnkeres antiaéreos cuando el ‌conflicto entraba en su sexto día, y ​solo unas horas después de que se bloquearan en Washington las medidas para detener los ataques estadounidenses. (Reporte Georgina McCartney en Houston, Enes Tunagur en Londres, Katya Golubkova en Tokio y Siyi Liu en Singapur; Reporte adicional de ‌Stephanie Kelly en Londres; editado en español por Carlos Serrano y Manuel Farías)