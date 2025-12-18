Crudo sube mientras mercado evalúa crecientes riesgos sobre la oferta

Por Arathy Somasekhar

HOUSTON, 18 dic (Reuters) - Los precios del crudo subían el jueves, mientras los inversores evalúan la probabilidad de nuevas sanciones estadounidenses contra Rusia y los riesgos de suministro que plantea el bloqueo a los petroleros venezolanos.

* A las 1711 GMT, el Brent ganaba 36 centavos, o un 0,6%, a US$60,04 por barril, y el West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) trepaba 52 centavos, o un 0,9%, a US$56,46.

* "Los futuros del crudo buscan apoyo en el bloqueo a las exportaciones petroleras venezolanas que, de continuar, probablemente provocará el cierre de la producción en la zona, sin destinos a los que enviar petróleo", dijo Dennis Kissler, vicepresidente senior de operaciones de BOK Financial.

* Bloomberg informó el miércoles que Estados Unidos está preparando otra ronda de sanciones al sector energético ruso en caso de que Moscú no acepte un acuerdo de paz con Ucrania, citando a personas conocedoras del asunto. Un funcionario de la Casa Blanca dijo a Reuters que el presidente Donald Trump no había tomado ninguna decisión sobre las sanciones rusas.

* Nuevas medidas dirigidas al petróleo ruso podrían suponer un riesgo de suministro aún mayor para el mercado que el anuncio de Trump el martes de que Estados Unidos bloqueará los petroleros bajo sanciones que entran y salen de Venezuela, dijeron analistas de ING en una nota.

* El bloqueo en Venezuela podría afectar a 600.000 barriles por día (bpd) de exportaciones de petróleo venezolano, en su mayoría a China, pero 160.000 bpd de envíos a Estados Unidos probablemente continuarían, dijo ING. Los buques de Chevron siguen saliendo hacia Estados Unidos en virtud de una autorización previa de Washington.

* No está claro aún cómo se aplicará el bloqueo estadounidense. Los guardacostas estadounidenses tomaron la semana pasada la medida sin precedentes de incautar un petrolero venezolano y las fuentes dijeron que Estados Unidos se está preparando para más acciones de este tipo.

* El crudo venezolano representa alrededor del 1% de la oferta mundial.

* Los analistas de Bank of America anticipan que la bajada del precio del petróleo reducirá la oferta. Si los precios del WTI promedian los US$57 por barril en 2026, según su proyección, la producción de petróleo de esquisto estadounidense podría contraerse en 70.000 bpd. (Reporte de Enes Tunagur, Stephanie Kelly y Colleen Howe; editado en español por Carlos Serrano)