Crudo sube mientras mercado sopesa sólido crecimiento económico EEUU con riesgos de oferta

Por Nicole Jao

NUEVA YORK, 23 dic (Reuters) -

Los precios del petróleo subían el martes, mientras los inversores evaluaban un crecimiento económico estadounidense superior al esperado y el riesgo de interrupciones en el suministro de crudo de Venezuela y Rusia.

* Los futuros del crudo Brent ganaban 22 centavos, o un 0,35%, a 62,29 dólares por barril, a las 18:13 GMT. El crudo West Texas Intermediate estadounidense sumaba 25 centavos, o un 0,43%, a 58,26 dólares.

* Los precios sumaron más de un 2% el lunes, con el Brent registrando su mayor alza diaria en dos meses y el WTI, desde el 14 de noviembre.

* La economía estadounidense creció más rápido de lo esperado, impulsada por un sólido gasto del consumidor, según la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio en su estimación inicial del PIB del tercer trimestre el martes.

* "El mercado está tratando de decidir si deberíamos estar más entusiasmados con la demanda derivada del sólido crecimiento o preocuparnos de que la Reserva Federal tenga que frenar dicho crecimiento para controlar la inflación", dijo Phil Flynn, analista senior de Price Futures Group.

* Otros datos presentaron un panorama dispar para la economía. La confianza del consumidor estadounidense se deterioró en diciembre ante la creciente ansiedad por el empleo y los ingresos, mientras que la producción industrial se mantuvo sin cambios en noviembre tras haber disminuido en octubre, según datos publicados el martes.

* Los inversores también consideraban el riesgo de interrupciones en el suministro venezolano.

* El lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su país podría conservar o vender el petróleo que había incautado frente a las costas de Venezuela en las últimas semanas como parte de unas medidas que incluyen un "bloqueo" de los tanqueros bajo sanciones que entran y salen del país sudamericano.

* La carga de petroleros en Venezuela disminuyó el lunes, y la mayoría de los buques transportaban cargamentos de petróleo solo entre puertos nacionales tras las medidas estadounidenses contra la entrada de más buques.

* Las fuerzas rusas atacaron a última hora del lunes el puerto ucraniano de Odesa, en el mar Negro, y dañaron las instalaciones portuarias y un barco, en el segundo ataque contra la región en menos de 24 horas, mientras que los ataques de drones ucranianos impactaron a dos barcos, dos muelles y provocaron un incendio en un pueblo de la región rusa de Krasnodar. (Reporte de Nicole Jao en Nueva York, Seher Dareen en Londres, Anjana Anil en Bengaluru y Emily Chow en Singapur; editado en español por Carlos Serrano)