Crudo sube presionado por la situación de Irán y Rusia

Por Nicole Jao

NUEVA YORK, 9 ene (Reuters) - Los precios del petróleo subían el viernes y se encaminaban a cerrar la semana con un alza, debido a la creciente preocupación por la oferta ante las protestas en Irán y a una escalada de los ataques en la guerra de Rusia en Ucrania.

* A las 1741 GMT, los futuros del Brent ganaban US$1,58, o un 2,55%, a US$63,57 por barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) avanzaban US$1,6, o un 2,77%, a US$59,36.

* Ambos referenciales habían subido más de un 3% el jueves, tras dos días consecutivos de descensos. En la semana, el Brent se encamina a un alza del 4,6%, mientras que el WTI acumula una mejora del 3,5%.

* "El levantamiento en Irán mantiene en vilo al mercado", dijo Phil Flynn, analista de Price Futures Group.

* El grupo de control de Internet NetBlocks informó de un apagón nacional en Irán el jueves, mientras continuaban las protestas por las dificultades económicas en la capital, Teherán, en las ciudades de Mashhad e Isfahan, así como en otras zonas del país.

* La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) bombeó 28,40 millones de barriles diarios el mes pasado, 100.000 bpd menos que el total revisado de noviembre, según un sondeo, en el que Irán y Venezuela registraron los mayores descensos.

* La inquietud por la extensión de la guerra entre Rusia y Ucrania se sumó a las preocupaciones por el suministro.

* El ejército ruso dijo el viernes que había disparado su misil hipersónico Oreshnik contra objetivos en Ucrania.

* Sin embargo, los inventarios mundiales de petróleo están aumentando, y el exceso de oferta sigue siendo el principal factor que podría limitar las ganancias, dijo Haitong Futures. A menos que aumenten los riesgos en torno a Irán, es probable que el repunte sea limitado y difícil de mantener. (Reporte adicional de Sam Li en Pekín y Jeslyn Lerh en Singapur; editado en español por Carlos Serrano)