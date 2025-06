Crudo sube un 6% tras los ataques de Israel contra Irán, pero modera alza inicial

Por Seher Dareen

13 jun (Reuters) - Los precios del petróleo recortaron alzas tras tocar máximos de varios meses el viernes, debido a que los ataques aéreos israelíes evitaron las instalaciones petrolíferas iraníes, pero subieron un 6% ya que los inversores temen que el conflicto pueda interrumpir el suministro de crudo de Oriente Medio.

* Los futuros del crudo Brent subían US$4,11, o un 5,9%, a US$73,47 por barril a las 1712 GMT, tras haber escalado más de un 13% a un máximo intradía de US$78,50, el nivel más alto desde el 27 de enero.

* El crudo estadounidense West Texas Intermediate avanzaba US$4,38, o un 6,4%, a US$72,42, tras haber ganado un 14% y alcanzar su nivel más alto desde el 21 de enero: US$77,62.

* Las ganancias del viernes fueron los mayores movimientos intradía de ambos contratos desde 2022, cuando la invasión rusa de Ucrania provocó un repunte de los precios de la energía.

* Israel dijo que había atacado las instalaciones nucleares de Irán, las fábricas de misiles balísticos y a comandantes militares el viernes al comienzo de lo que advirtió que sería una larga operación para evitar que Teherán construya un arma atómica. Irán ha prometido una dura respuesta.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a Irán a llegar a un acuerdo sobre su programa nuclear, para poner fin a los "próximos ataques ya planeados".

* La Compañía Nacional Iraní de Refinación y Distribución de Petróleo dijo que las instalaciones de refinación y almacenamiento no habían sufrido daños y seguían funcionando.

* "Casi siempre hay esa gran respuesta de miedo, pero luego casi siempre no es tan grave como se pensaba al principio", dijo Phil Flynn, analista principal de Price Futures Group. "Los israelíes no han atacado refinerías ni oleoductos. No han atacado barcos petroleros”. * Una de las principales preocupaciones, según los analistas, era si los últimos acontecimientos afectarían al estrecho de Ormuz, dijo Nikos Tzabouras, analista senior de mercado de Tradu.com. * “Un alza sostenida requeriría interrupciones reales de los flujos físicos, como daños a la infraestructura petrolera iraní o un bloqueo del estrecho de Ormuz, un punto de estrangulamiento mundial clave”, dijo Tzabouras en una nota el viernes por la mañana. * Alrededor de una quinta parte del consumo mundial total de petróleo pasa por el estrecho, es decir, entre 18 millones y 19 millones de barriles por día (bpd) de petróleo, condensado y combustible. * “La acción israelí ha evitado hasta ahora la infraestructura energética iraní, incluida la isla de Kharg, la terminal responsable de aproximadamente el 90% de las exportaciones de crudo de Irán”, dijo Bem Hoff, jefe de investigación de materias primas de Societe Generale. * “Esto plantea la posibilidad de que cualquier nueva escalada siga una lógica de ‘energía por energía’, en la que un ataque contra la infraestructura petrolera de una parte podría invitar a un ataque de represalia contra la de la otra”, dijo Hoff. (Reporte de Seher Dareen y Florence Tan; editado en español por Javier López de Lérida)