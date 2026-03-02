Crudo y gas suben porque la guerra con Irán frena la producción en Oriente Medio

Por Nicole Jao

NUEVA YORK, 2 mar (Reuters) - Los precios del petróleo y el gas subieron el lunes por el temor a un conflicto largo en Oriente Medio tras los ataques israelíes y estadounidenses contra Irán y las represalias de Teherán, que obligaron al cierre de instalaciones de petróleo y gas en toda la región e interrumpieron el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz

Un aumento sostenido de los precios del petróleo pondría en peligro la recuperación económica mundial y avivaría la inflación y podría hacer subir los precios minoristas de la gasolina en Estados Unidos, un riesgo para el presidente estadounidense Donald Trump y su Partido Republicano antes de las elecciones legislativas de noviembre

Los futuros del crudo Brent subieron un 13%, a US$82,37 el barril, su nivel más alto desde enero de 2025, antes de cerrar con un alza de US$4,87, o un 6,68%, a US$77,74 el barril

El West Texas Intermediate de Estados Unidos cerró en US$71,23, con un alza de US$4,21, o un 6,28%. El contrato llegó a subir más de un 12%, a US$75,33, su nivel más alto desde junio

"Si bien no sabemos dónde terminarán estas interrupciones ni cómo se resolverá finalmente el conflicto, el resultado a corto plazo probablemente sea una mayor volatilidad en los mercados energéticos mundiales y un posible desvío de los cargamentos globales de petróleo y gas", dijo Kenny Zhu, analista de investigación de Global X

Zhu dijo, sin embargo, que el complejo energético de América del Norte estaba bien posicionado para cubrir las perturbaciones en caso de que haya impactos duraderos en el comercio energético mundial. El aumento del petróleo al reiniciarse las operaciones después del fin de semana fue menor de lo que algunos esperaban. El domingo, algunos analistas habían pronosticado que abriría sobre los US$90 el barril y más cerca de los US$100

El lunes, Arabia Saudita cerró su mayor refinería de petróleo del país tras un ataque con drones. Qatar detuvo la producción de gas natural licuado (GNL) y la empresa estatal QatarEnergy se disponía a declarar fuerza mayor en los envíos de GNL

La creciente confrontación con Irán también dejó 150 barcos varados en el estrecho de Ormuz tras la muerte de un marinero y al menos tres petroleros dañados

Parte del petróleo crudo procedente de algunos de los mayores países productores del mundo, entre ellos Arabia Saudita, Irak e Irán, se transporta a través del estrecho

Los precios del GNL asiático subieron casi un 39% el lunes. (Contribución de Alex Lawler, Florence Tan, Sudarshan Varadhan, May Angel y Susanna Twidale; edición en español de Javier López de Lérida)