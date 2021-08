cruz azul avanza a semifinales en méxico con gol y asistencias de uruguayo rodríguez

(Actualiza con citas)

Ciudad de méxico, 15 mayo (reuters) - cruz azul, uno de los clubes más populares del fútbol mexicano, avanzó el sábado a las semifinales del torneo guard1anes clausura tras golear 3-1 a toluca en la definición de la serie con gol y dos asistencias del uruguayo jonathan rodríguez.

La "Máquina Celeste" de Cruz Azul llegó a la antesala de la final con un marcador global de 4-3. El partido de ida lo perdió 2-1.

"Agradecer y felicitar el esfuerzo de los chicos, no era una eliminatoria fácil, el partido lo sacaron con el corazón, esa es la característica de este equipo, esos deseos de trascender", dijo el director peruano Juan Reynoso.

En el partido que cerró la llave, y que marcó el regreso de los aficionados al estadio Azteca de la Ciudad de México, Cruz Azul ganó con goles del ecuatoriano Bryan Angulo, de Rodríguez y de Santiago Giménez.

Angulo anotó el primero a los 11 minutos con un remate en el área chica tras pase de Rodríguez.

Tres minutos después, Toluca empató cuando el argentino Pedro Alexis Canelo remató un centro de su compatriota Rubens Sambueza.

La "Máquina Celeste" de Cruz Azul se volvió a poner adelante a los 80 minutos con un tiro penal anotado por Rodríguez.

El equipo local anotó el tercero a los 93 minutos en una jugada de contragolpe que definió Giménez con un potente disparo dentro del área tras recibir pase de Rodríguez.

"Me había faltado el gol, no había podido marcar y es una felicidad enorme. Es el primer paso, quedan muchos partidos y esperamos darle la alegría a la afición que hoy no dejaron de apoyar, solo puedo decir gracias por todo", dijo Giménez a la cadena TUDN.

Más temprano, Puebla eliminó al Atlas con un marcador global de 1-1 gracias a su mejor posición en la tabla general al final de las 17 jornadas de la temporada regular.

Puebla finalizó en el tercer lugar, mientras que los "Rojinegros" del Atlas se ubicaron en el séptimo sitio.

En el partido que cerró la llave, Puebla, que perdió 1-0 el encuentro de ida, logró el triunfo gracias a un gol en su propia portería del defensor peruano Anderson Santamaría, quien anotó al desviar un centro enviado por el brasileño Gustavo Ferrareis a los 70 minutos.

"Hay mucha ilusión, mucha fe y creemos de lo que somos capaces. Hoy se merecen jugar la semifinal dándole rienda suelta a todas las ilusiones y sueños que tienen, pero también es importante mantener el temple y la mística que nos trajo hasta acá", dijo el director técnico de Puebla, el argentino Nicolás Larcamón.

Los otros dos semifinalistas se conocerán el domingo cuando se definan las llaves entre América-Pachuca y Monterrey-Santos Laguna.

En los partidos de ida, que se disputaron el jueves, Pachuca goleó 3-1 al América, y Santos Laguna ganó 2-1 a Monterrey. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)

Reuters