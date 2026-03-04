Cruz Azul confirma su liderato con triunfo ante el colista Santos en el Clausura mexicano

El Cruz Azul aprovechó su paso potente para vencer 2-1 al colista Santos este martes y con ese triunfo se confirmó como líder del fútbol mexicano en el arranque de la novena fecha del torneo Clausura 2026.

Tras perder su partido de la primera jornada, el equipo celeste dirigido por el argentino Nicolás Larcamón ha encadenado ocho jornadas sin derrota con cuatro triunfos consecutivos. Así ha llegado a 22 puntos.

Los Guerreros del Santos se quedaron con dos unidades en el fondo de la clasificación al sufrir su séptima derrota -tercera como local- y además son el único equipo que no ha ganado en el torneo.

Jeremy Márquez (15') y el argentino Carlos Rotondi (78') marcaron los goles para el Cruz Azul.

El Santos emparejó el marcador momentáneamente con anotación del argentino Ezequiel Bullaude (54').

En el estadio Hidalgo, el local Pachuca (4º) se reencontró con el triunfo al imponerse 2-1 al Necaxa (12º).

Los Tuzos del Pachuca dirigidos por el argentino Esteban Solari llegaron a 17 puntos.

Los Rayos del Necaxa del entrenador uruguayo Martín Varin1 se quedaron con nueve unidades.

Alexei Domínguez (14') y el neerlandés Oussama Idrissi (33') anotaron los goles para el quinto triunfo del Pachuca.

El argentino Javier Ruiz (53') consiguió el descuento para el Necaxa que perdió por sexta vez en este campeonato.