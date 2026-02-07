Cruz Azul de México refuerza su delantera con nigeriano Ebere

CIUDAD DE MÉXICO, 6 feb - Cruz Azul, uno de los clubes más populares del fútbol mexicano, reforzó el viernes su ataque con la contratación del nigeriano Christian Ebere, quien llega a la "Máquina Celeste" por tres años.

El jugador de 27 años arriba al fútbol mexicano procedente de Uruguay, donde ganó el campeonato local en diciembre con Nacional.

"Bienvenido a tu nueva casa, Christian Ebere", publicó el club mexicano en sus redes sociales junto a un video donde se ve al jugador nigeriano con el uniforme de Cruz Azul.

Además de Nacional, Ebere militó en Uruguay con el Plaza Colonia.

En Brasil jugó en los clubes Metropolitano, donde debutó en 2021, Juventude, Fluminense y Maringá.

Con la selección sub-17 de Nigeria fue campeón en el Mundial de la categoría en 2015.

"Gracias a Nacional por la oportunidad y por el orgullo de haber salido campeón con esta camiseta. Hoy soy un hincha más, ojalá la vida nos vuelva a encontrar", publicó Ebere en Instagram.

(Reporte de Carlos Calvo Pacheco)