Cruz Azul de México se presenta con goleada en Copa de Campeones de la Concacaf

4 feb - El club mexicano Cruz Azul, actual monarca de la Copa de Campeones de la Concacaf, inició el ⁠miércoles la defensa de su título ⁠con una goleada de 3-0 en su visita al Vancouver de Canadá.

Los argentinos José Paradela y Agustín Palavecino, además de Amaury Morales anotaron los goles del ⁠triunfo para ‌la "Máquina" Celeste ​de Cruz Azul.

"Muy contento, hicimos un buen partido con la seriedad que le corresponde, hay ​que defender el título que tanto costó ganar. Era importante pisar fuerte en ‌el primer partido, y ahora queda la vuelta en casa, ‌estamos muy bien y estamos contentos", dijo ​Palavecino a la transmisión oficial de la Concacaf.

En el partido disputado en el estadio Willoughby, ubicado en Langley, Columbia Británica, el club mexicano se adelantó a los 22 minutos con un disparo de zurda del uruguayo Gabriel Fernández que fue desviado por Paradela.

Morales anotó el segundo gol a los 44 minutos al rematar de derecha después de que el portero Callum Irving rechazó un potente disparo de Fernández.

El tercer ⁠gol de Cruz Azul cayó a los 65 minutos con un disparo de Palavecino dentro del área tras ​recibir asistencia de Fernández.

El equipo dirigido por el argentino Nicolás Larcamón tratará de sellar su pase a los octavos de final el 12 de febrero cuando sea local en la vuelta que se disputará en el estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Más temprano, Xelajú de Guatemala y Monterrey de México empataron 1-1 con goles del ecuatoriano Joffre Escobar y de Jesús "Tecatito" Corona, respectivamente.

El partido de vuelta ⁠se disputará el 11 de febrero en el estadio BBVA de Monterrey.

La primera ronda de la ​Copa de Campeones de la Concacaf inició el martes con el triunfo del mexicano América como visitante ante Olimpia de Honduras por 2-1. La vuelta se jugará el 11 de febrero en el estadio Ciudad de los ‍Deportes de la Ciudad de México.

En otros partidos del martes, San Diego de la MLS debutó en la competencia con una goleada de 4-1 ante Pumas UNAM. El encuentro de vuelta se disputará el 10 de febrero en el estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México.

En tanto, Forge de Canadá y ​el mexicano Tigres UANL empataron sin goles. La vuelta se jugará el 10 de febrero en el estadio Universitario.

El ganador de la Copa de Campeones de la Concacaf obtendrá un boleto para la Copa Intercontinental de 2026 y para ‍el Mundial de Clubes del 2029. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco en Ciudad de México)