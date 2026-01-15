Cruz Azul estrena casa y vence al Atlas en el Clausura mexicano

En el estadio Cuauhtémoc como sede alternativa que consiguió de emergencia, el Cruz Azul venció 2-0 al Atlas este miércoles en la segunda jornada del Clausura 2026 del fútbol mexicano.

La Máquina del Cruz Azul (2º) logró su primer triunfo y le dio alivio a su entrenador argentino Nicolás Larcamón quien fue sometido a intensas críticas por la derrota 2-1 ante León en la fecha inaugural.

Los Zorros del Atlas (11º) dirigidos por el también argentino Diego Cocca sufrieron su primera derrota tras un debut triunfal por 1-0 ante el Puebla.

El uruguayo Gabriel Fernández (8') con un disparo de zurda cruzado dentro del área y el argentino José Paradela (28') con un tiro libre hicieron los goles para el triunfo de la Máquina.

La afición celeste registró una baja entrada en el estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla, que se ubica a más de 130 kilómetros de la Ciudad de México, sede del Cruz Azul.

La Máquina solicitó jugar como local en la cancha del Puebla en este torneo al no conseguir el arrendamiento del estadio Olímpico Universitario, que durante 2025 compartió con los Pumas.

El estadio Cuauhtémoc también fue utilizado el martes en el partido en el que el Puebla se impuso 2-1 al Mazatlán.

La cancha, que fue instalada recientemente, lució en malas condiciones.