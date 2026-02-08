Cruz Azul evita la caída en Toluca y Querétaro por fin gana con Esteban González

Con un gol del argentino José Paradela, el Cruz Azul le sacó el empate 1-1 al Toluca el sábado por la quinta jornada del torneo Clausura-2026 del fútbol mexicano, en la que el entrenador chileno Esteban González logró su primera victoria al mando del Querétaro

En duelo de equipos dirigidos por técnicos argentinos jugado en el estadio Nemesio Diez, en Toluca de Lerdo, la Máquina de Nicolás Larcamón robó un punto frente a los Diablos Rojos, los campeones defensores que dirige Antonio "Turco" Mohamed

Con el resultado, Cruz Azul ocupa la tercera casilla con diez puntos, una unidad más que Toluca, que está situado un escalón más abajo

El delantero portugués Paulinho (41') hizo el gol para los dueños de casa, pero los visitantes igualaron con anotación del mediocampista José Paradela (77')

Paulinho, tricampeón de goleo, anotó por primera vez en este torneo, tras haber acumulado 311 minutos sin marcar en el Clausura 2026

En este partido, el Cruz Azul presentó a su refuerzo nigeriano, Christian Ebere, exjugador de los clubes uruguayos Plaza Colonia y Nacional

Por otro lado, en el estadio La Corregidora, en la Ciudad de Querétaro, el Querétaro del Chino González se impuso 2-0 al León con doblete del mediocampista ecuatoriano Jhojan Julio

Los Gallos Blancos (10°) llegaron a cinco unidades con su primera victoria en el torneo, mientras que la Fiera (16°) se quedó con cuatro enteros

Jhojan Julio, exjugador de la Liga Deportiva Universitaria, hizo su primer doblete en el balompié azteca (21', 56')

El Querétaro se presentó a este partido como uno de los tres únicos equipos sin triunfo en el torneo, junto con el Santos (goleado el viernes 5-1 por los Tigres) y el Mazatlán (cayó 2-1 ante el líder Guadalajara, que mantuvo su paso perfecto con cinco victorias)

González firmó su primer triunfo desde que fue nombrado en el cargo a finales del año pasado

La quinta jornada se cierra este sábado con el choque entre América y Monterrey