Cruz Azul gana de visita y alcanza liderato en torneo mexicano de fútbol

CIUDAD DE MÉXICO, 28 feb - Cruz Azul, uno de los clubes más populares del fútbol mexicano, se posicionó como líder general del torneo Clausura tras ganar 2-0 como visitante a Monterrey en la octava jornada del torneo Clausura

Con su tercer triunfo consecutivo y sexto en el torneo, la "Máquina Celeste" de Cruz Azul llegó a 19 puntos, uno más de los que registran Toluca y Guadalajara

En el partido disputado en el estadio BBVA de Monterrey, Cruz Azul se adelantó a los 19 minutos con un disparo del argentino Carlos Rodolfo Rotondi en la entrada del área que desvió un defensa y dejó sin oportunidad de reaccionar al portero

El segundo gol de Cruz Azul cayó a los 62 minutos con un potente y colocado disparo del argentino Agustín Palavecino desde fuera del área

"Venimos dando en los últimos partidos pasos firmes, pero falta mucho trecho. Hay que bañarse de humildad y no dejarse quizás perfumar por lo que puede ser una serie de resultados favorables, cometeríamos el error de perder la chance de seguir haciendo ajustes y mejoras sobre lo positivo que se viene realizando", dijo el director técnico de Cruz Azul, el argentino Nicolás Larcamón

"Lo que determina el éxito en el torneo no es precisamente los primeros tres meses de competencia, sino más bien ese último mes. El enfoque tiene que estar puesto en el día a día", agregó

En otros partidos del sábado, el actual campeón Toluca ganó el sábado 2-0 a Guadalajara con goles de Jesús Gallardo y Jorge Díaz

En el partido disputado en el estadio Nemesio Diez de Toluca, el equipo local se puso en ventaja a los cinco minutos con un tiro penal que anotó Gallardo después de que Richard Ledezma jaló de la playera al portugués Paulinho dentro del área

Toluca anotó el segundo tanto a los 16 minutos por conducto de Díaz, quien definió de derecha dentro del área tras hacer jugada de pared con Paulinho

Puebla ganó 1-0 como visitante al Atlético de San Luis con gol de Esteban Lozano

Tigres UANL goleó 4-1 como visitante al América con tantos de los argentinos Juan Francisco Brunetta en dos ocasiones y Ángel Correa, y otro tanto de Jesús Angulo. Para las "Águilas" del América anotó el uruguayo Brian Rodríguez

Y León derrotó 2-1 a Necaxa con goles de Juan Domínguez y del colombiano Diber Cambindo. Para Necaxa anotó el uruguayo Agustín Oliveros

El viernes, Bravos de Ciudad Juárez ganó 3-1 al Atlas, Mazatlán venció 1-0 a Pachuca, Querétaro y Santos Laguna empataron 2-2, mientras que Tijuana y Pumas UNAM empataron a un gol. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)