Cruz Azul golea como visitante y es líder en torneo mexicano de fútbol

CIUDAD DE MÉXICO, 31 oct - Cruz Azul, uno de los clubes más populares del fútbol mexicano, goleó el viernes 3-0 en su visita a Puebla y subió a lo más alto de la tabla general del torneo Apertura.

Con su décima victoria, la "Máquina Celeste" de Cruz Azul llegó a 35 puntos para ubicarse como líder del torneo, seguido por Toluca que registra 33 unidades y Tigres UANL con 32.

En el partido correspondiente a la decimosexta y penúltima jornada, disputado en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, el polaco Mateusz Bogusz anotó el primer gol para Cruz Azul a los 33 minutos con un potente disparo dentro del área ante la salida del portero Jesús Rodríguez tras controlar un pase de Carlos Rodríguez.

El club visitante aumentó su ventaja a los 57 minutos cuando Jeremy Márquez metió el balón pegado al poste derecho con un disparo de zurda en la entrada del área.

Omar Campos anotó el tercero a los 84 minutos con un remate de zurda en el área tras centro enviado por Ángel Sepúlveda desde el sector derecho en una jugada de contragolpe.

En los otros partidos del viernes, Necaxa goleó 4-1 a Santos Laguna con anotaciones de los argentinos Agustín Palavecino y Tomás Badaloni, y de los colombianos Diber Cambindo y Kevin Ante. El gol de Santos Laguna lo marcó Óscar Ortega.

En tanto, Bravos de Ciudad Juárez derrotó 2-1 como visitante al Atlético de San Luis con goles del brasileño Rodrigo Dourado en su propia portería y del colombiano Óscar Estupiñán. Para el equipo local descontó Sebastián Pérez Bouquet.

El sábado se jugarán los partidos entre Atlas-Toluca, Monterrey-Tigres UANL y América-León.

La jornada se completará el domingo cuando Pumas UNAM juegue ante Tijuana, Querétaro reciba a Mazatlán y Guadalajara visite a Pachuca. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)