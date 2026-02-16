Cruz Azul liga cinco partidos sin derrota en torneo mexicano de fútbol

CIUDAD DE MÉXICO, 15 feb - Cruz Azul, uno de los clubes más populares del fútbol mexicano, registró ‌el domingo su ‌quinto partido ⁠consecutivo sin conocer la derrota tras ganar 2-1 a Tigres UANL en la sexta jornada del torneo Clausura.

La "Máquina Celeste" de Cruz ​Azul, que ⁠no ⁠pierde desde la primera jornada, llegó a 13 puntos para ubicarse en el ​segundo lugar general, a cinco puntos del líder invicto Guadalajara.

En el ‌partido disputado en el estadio Cuauhtémoc de ​Puebla, Cruz Azul se puso en ventaja ​a los 56 minutos cuando el defensor brasileño Joaquim Pereira anotó en su propia portería al regresarle el balón al portero argentino Nahuel Guzmán cuando intentó cortar un pase de Carlos Rodríguez.

Cruz Azul estuvo cerca de anotar el segundo gol a ​los 60 minutos con un potente disparo de Rodríguez que pegó en el poste izquierdo tras un desvío ⁠defensivo.

En la siguiente jugada, Cruz Azul aumentó su ventaja por conducto del argentino Nicolás Ibáñez, quien ‌definió de derecha en el área chica después de que Guzmán desvió un remate del colombiano Willer Ditta.

Tigres descontó a los 71 minutos cuando el argentino Ángel Correa definió de zurda ante la salida del portero Andrés Gudiño tras recibir un pase de Vladimir Loroña.

En el otro partido del domingo, Mazatlán registró su ‌primer triunfo en el torneo al ganar 2-1 en su visita a Santos Laguna con ⁠goles del argentino Facundo Almada y Mauro Zaleta. Para los "Guerreros" de ‌Santos Laguna anotó el argentino Lucas Di Yorio.

El sábado, ⁠Guadalajara venció 1-0 al América en el "clásico nacional" que ⁠enfrentó a los dos clubes más populares del fútbol mexicano. Con su sexto triunfo, las "Chivas" de Guadalajara se consolidaron como líderes invictos del torneo con 18 puntos.

En los otros partidos del sábado, Atlético de San Luis goleó 3-0 a ‌Querétaro, Pachuca venció 3-1 al Atlas, ​Monterrey derrotó 1-0 a León y Necaxa ganó 2-1 en su visita a Bravos de Ciudad Juárez.

El viernes, el campeón Toluca derrotó 1-0 a Tijuana, mientras que Pumas UNAM remontó dos goles en ‌contra y ganó 3-2 como visitante ante Puebla. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)