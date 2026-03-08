Cruz Azul luce su liderato ante San Luis y América toma oxígeno ante Querétaro

El Cruz Azul lució su actual dominio en el fútbol mexicano al golear 3-0 al Atlético San Luis este sábado, mientras que el América dio un profundo respiro al vencer 2-1 al Querétaro, en la continuación de la décima fecha del torneo Clausura 2026.

En el estadio Cuauhtémoc, su casa prestada para este torneo, La Máquina del Cruz Azul logró su octava victoria para afianzarse en el primer lugar con 25 puntos.

Dirigida por el argentino Nicolás Larcamón, la escuadra celeste llegó a nueve juegos sin perder.

El Atlético San Luis del entrenador español Guillermo Abascal sufrió su sexta derrrota y se quedó con 10 unidades en la duodécima posición.

El argentino Agustín Palavecino (16'), el uruguayo Gabriel Fernández (67') y Andrés Montaño (71') hicieron los goles para el quinto triunfo consecutivo para el equipo cementero.

En el estadio La Corregidora, luego de dos dolorosas derrotas como local, el poderoso América venció, de visita y con sobresaliente actuación del uruguayo Brian Rodríguez, 2-1 al modesto Querétaro.

Las Águilas del América adiestradas por el entrenador brasileño André Jardine llegaron a 14 puntos para situarse en el séptimo lugar.

Los Gallos Blancos del Querétaro del director técnico chileno Esteban González se quedaron en la decimoséptima posición con seis unidades.

Brian Rodríguez anotó el primer gol del partido (21') y dio la asistencia para que Patricio Salas (62') sentenciara el triunfo americanista.

Alí Ávila (45'+1) consiguió el gol del equipo queretano.