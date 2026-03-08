Cruz Azul luce su liderato ante San Luis y Chivas le gana el clásico al Atlas

El Cruz Azul lució su actual dominio en el fútbol mexicano al golear 3-0 al Atlético San Luis este sábado, mientras que el Guadalajara vino de atrás para llevarse 2-1 su clásico contra el Atlas en la décima fecha del torneo Clausura 2026.

También en la jornada sabatina, el América dio un profundo respiro al vencer con apuro 2-1 al Querétaro.

En el estadio Cuauhtémoc, su casa prestada para este torneo, La Máquina del Cruz Azul logró su octava victoria para afianzarse en el primer lugar con 25 puntos.

Dirigida por el argentino Nicolás Larcamón, la escuadra celeste llegó a nueve juegos sin perder.

"El partido tuvo un desarrollo ampliamente favorable para nosotros, aunque el resultado quedó muy corto en función a los goles que anotamos; me contenta que de manera muy colectiva sorteamos a un rival muy duro", resumió Larcamón.

El Atlético San Luis del entrenador español Guillermo Abascal sufrió su sexta derrota y se quedó con 10 unidades en la duodécima posición.

El argentino Agustín Palavecino (16'), el uruguayo Gabriel Fernández (67') y Andrés Montaño (71') hicieron los goles para el quinto triunfo consecutivo del equipo cementero.

- Milito le gana el clásico a Cocca -

En un clásico tapatío que enfrentó a dos entrenadores argentinos, el Guadalajara de Gabriel Milito se llevó el triunfo por 2-1 sobre el Atlas de Diego Cocca.

Paulo Ramírez (12') puso en ventaja al Atlas, que se quedó con 16 puntos en la sexta posición.

Armando González (48') y Ángel Sepúlveda (84' penal) consiguieron la voltereta para el Guadalajara que llegó a 21 unidades para colocarse en el tercer peldaño.

Al minuto 73, cuando el partido estaba igualado 1-1, Camilo Vargas, portero colombiano del Atlas, le atajó un penal a Armando González.

El arquero bogotano de 36 años se confirmó como el portero extranjero que más penales ha atajado, con 16, en la historia de la liga mexicana en donde lleva 14 torneos, todos con el Atlas.

Las Chivas de Milito retornaron a la senda del triunfo luego de dos derrotas que interrumpieron su racha de seis victorias al hilo desde el inicio del torneo.

La derrota resultó más dolorosa para los Zorros de Cocca porque vieron cortada su racha de 10 partidos sin perder consecutivos como locales en el estadio Jalisco.

- América y Jardine respiran -

En el estadio La Corregidora, luego de dos dolorosas derrotas como local, el poderoso América venció, de visita y con sobresaliente actuación del uruguayo Brian Rodríguez, 2-1 al modesto Querétaro.

Las Águilas del América adiestradas por el entrenador brasileño André Jardine llegaron a 14 puntos para situarse en el séptimo lugar.

"Hay que valorar los tres puntos en este momento que estamos atravesando con la necesidad de sumar", expresó André Jardine. "Tuvimos que cerrar el partido jugando un poco más atrás de lo que nos gusta, pero este tipo de victorias también forman parte del fútbol".

Los Gallos Blancos del Querétaro del director técnico chileno Esteban González se quedaron en la decimoséptima posición con seis unidades.

Brian Rodríguez anotó el primer gol del partido (21') y dio la asistencia para que Patricio Salas (62') sentenciara el triunfo americanista.

Alí Ávila (45'+1) consiguió el gol del equipo queretano.

- Enner Valencia da triunfo al Pachuca -

En el estadio Hidalgo, el Pachuca (4°) venció 2-1 al Puebla (10°) con gol del ecuatoriano Enner Valencia.

Los Tuzos del Pachuca del entrenador argentino Esteban Solari llegaron a 20 puntos.

La Franja del Puebla dirigida por el español Alberto Espigares se quedó con 11 unidades.

El Pachuca ganó con goles de Víctor Guzmán (74') y de Enner Valencia (87'), que no anotaba desde el 26 de octubre.

José Pachuca (78') anotó para que el Puebla empatara momentáneamente.