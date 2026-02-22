Cruz Azul pone fin a paso perfecto del líder Guadalajara en torneo mexicano de fútbol

CIUDAD DE MÉXICO, 21 feb - Cruz Azul cortó el paso invicto que registraba el líder Guadalajara en el torneo Clausura del fútbol mexicano tras ganarle el sábado 2-1 en la séptima jornada.

A pesar de la derrota, las "Chivas" de Guadalajara se mantienen en la cima de la tabla general con 18 puntos después de sus seis triunfos, mientras que la "Máquina Celeste" de Cruz Azul llegó a 16 unidades para ubicarse en el segundo lugar.

En el partido, disputado en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, Cruz Azul se adelantó a los 34 minutos con un remate de cabeza del uruguayo Gabriel Fernández en el área tras centro enviado por el argentino Agustín Palavecino desde el sector derecho al cobrar una falta.

Guadalajara estuvo cerca de empatar a los 45 minutos con un disparo de Roberto Alvarado que pasó a un lado del poste derecho.

Las "Chivas" de Guadalajara dominaron y presionaron en busca del empate que estuvieron cerca de lograr a los 79 minutos con un potente disparo de Hugo Camberos que pegó en el travesaño.

La presión de Guadalajara dio resultado y empató a los 81 minutos cuando Ángel Sepúlveda remató con la cabeza un centro de Ricardo Marín.

Cuatro minutos después, Cruz Azul logró la victoria por conducto de Carlos Rodríguez, quien remató con la cabeza un tiro de esquina enviado por Palavecino desde el sector derecho.

En los otros partidos del sábado, el actual campeón Toluca goleó 3-0 como visitante a Necaxa con doblete del portugués Paulinho y otro tanto del uruguayo Federico Pereira.

Atlas remontó dos goles en contra y ganó 3-2 al Atlético de San Luis con tantos del paraguayo Diego González, del uruguayo Agustín Rodríguez y de Eduardo Aguirre. Para Atlético de San Luis anotaron el brasileño naturalizado italiano Joao Pedro y Eduardo Águila.

León venció 2-1 a Santos Laguna con goles de los colombianos Daniel Arcila y Diber Cambindo. El argentino Ezequiel Bullaude anotó para los "Guerreros" de Santos Laguna.

La jornada se completará el domingo cuando Pumas UNAM reciba a Monterrey y Querétaro juegue ante Bravos de Ciudad Juárez.

El viernes, América goleó 4-0 como visitante a Puebla, mientras que Pachuca remontó un gol en contra y ganó 2-1 en su visita a Tigres UANL.

