Cruz Azul se sienta en el trono del Clausura mexicano tras caída de Chivas

Cruz Azul venció 2-0 en su visita este sábado al Monterrey y asumió el liderato del torneo Clausura de México al aprovechar la derrota por el mismo marcador del otrora líder, Guadalajara, ante el bicampeón Toluca en la octava jornada.

El campeonato azteca celebró la llegada de un nuevo puntero tras un dominio prolífico de las Chivas de Gabriel Milito, que comenzaron la liga con seis victorias consecutivas pero pincharon en sus dos últimas presentaciones, con dos sendas derrotas.

La Máquina estuvo bien aceitada en el estadio BBVA, en la ciudad de Guadalupe, frente a unos desdibujados Rayados del Monterrey.

A pesar de que José Paradela falló un penalti, Cruz Azul se impuso con goles de los también argentinos Carlos Rotondi (17') y Agustín Palavecino (62').

Con su sexto triunfo, el tercero consecutivo, el equipo celeste dirigido por el argentino Nicolás Larcamón lidera la clasificación con 19 puntos, uno más que Toluca y Guadalajara.

La escuadra regiomontana del técnico español Domènec Torrent, por su parte, hiló su segunda caída seguida y se quedó con 10 unidades en la novena posición.

Una vez más, el exasistente técnico de Pep Guardiola y sus jugadores fueron despedidos por su afición con cánticos de reclamos, abucheos y silbatinas por la inconsistencia en el torneo.

A media semana el ambiente ya se había calentado luego de que un grupo de aficionados se presentó en las instalaciones de entrenamiento de los Rayados para expresarles su descontento por el mal paso del equipo.

- Festejo agridulce para Toluca -

El triunfo de Cruz Azul fue agridulce para el Toluca del timonel argentino Antonio Mohamed, club ganador de los dos últimos certámenes del balompié azteca.

Los Diablos Rojos se habían apoderado más temprano de la primera posición al derrotar 2-0 a Milito y compañía en el estadio Nemesio Diez, en Toluca, pero el triunfo de los celestes los desbancó de la punta.

Por diferencia de gol (+9 contra +4), sin embargo, la escuadra escarlata se coloca en segundo lugar y el conjunto rojiblanco baja al tercer peldaño.

Los del Turco Mohamed resolvieron el cotejo antes de la primera media hora de juego, con goles de Jesús Gallardo (5' penal) y Jorge Díaz (16').

"Mientras juguemos con la intensidad de hoy y mantengamos el hambre de ganar, estaremos más cerca de la victoria. Quiero resaltar que este equipo de trabajo en ocho jornadas solamente tiene dos goles en contra. Vamos a seguir por este camino que ya nos llevó a lo más alto del fútbol mexicano", dijo Mohamed.

Por su lado, Milito asumió la responsabilidad de la derrota del Rebaño.

"Con las decisiones que he tomado, no fui capaz de ayudar lo suficiente al equipo, y es una responsabilidad que como entrenador debo asumir, porque estos chicos juegan mejor de lo que lo hicieron hoy; pero vamos a sacar buenas conclusiones de este partido tan malo que jugamos", afirmó.

El Toluca es uno de los dos equipos invictos junto con los Pumas, que el viernes le sacaron el empate 1-1 al Tijuana en su visita al estadio Caliente.

La fecha ha estado marcada por homenajes, previos al inicio de los juegos, a las fuerzas armadas por combatir al narcotráfico, que sacudió con dureza al país el domingo pasado tras la muerte en un operativo militar del capo Nemesio "El Mencho" Oseguera.