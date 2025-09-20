Cruz Azul suma ante Juárez su séptimo triunfo y lidera el Apertura mexicano

Con un gol del argentino José Paradela, Cruz Azul firmó con remontada su séptimo triunfo consecutivo al vencer 3-2 a Juárez, el viernes en el estadio Olímpico Universitario por la novena jornada del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.

Luka Romero adelantó 1-0 a La Máquina del Cruz Azul al minuto 2 con un tiro de zurda dentro del área.

Los Bravos de Juárez le dieron la vuelta al marcador en un lapso de cinco minutos. Rodolfo Pizarro hizo el 1-1 con un remate de cabeza, al 14. Raymundo Fulgencio consiguió el 2-1 con una volea a quemarropa, al 19.

El uruguayo Gabriel Fernández emparejó 2-2 por el equipo celeste con un testarazo tras el cobro de un tiro de esquina por izquierda, al 23.

Al 36, tras recibir un pase de talón de Romero, José Paradela apareció en el área y selló el 3-2 con un disparo frente al arquero.

Con este resultado, el Cruz Azul del entrenador argentino Nicolás Larcamón se mantuvo invicto y llegó a 23 puntos para tomar el liderato.

Los Bravos del director técnico uruguayo Martín Varini se quedaron con 12 unidades.

En el estadio Victoria, el Necaxa rompió una racha de seis partidos sin ganar al vencer 1-0 al colista Puebla con un gol en propia puerta del argentino Franco Moyano, al minuto 45+1.

En el primer tiempo de este partido, el argentino Juan Manuel Fedorco, defensa del Puebla, fue atendido con el protocolo de conmoción cerebral tras recibir un golpe en la cabeza; el zaguero intentó seguir en el juego, pero fue relevado para la segunda mitad.

Los Rayos del Necaxa, dirigidos por el argentino Fernando Gago, llegaron a nueve puntos. La Franja del Puebla se quedó con cuatro unidades en el fondo de la clasificación al sufrir su sexta derrota.

--Resultados de la jornada:

-Viernes:

Necaxa-Puebla 1-0

Cruz Azul-Juárez 3-2

Mazatlán-Atlas Más tarde

Tijuana-León Más tarde

-Sábado:

Pachuca-Querétaro

Pumas-Tigres

Guadalajara-Toluca

Monterrey-América

-Domingo:

Santos-Atlético San Luis

str/ag