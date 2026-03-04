Cruz Azul suma cuarto triunfo consecutivo y consolida liderato en torneo mexicano de fútbol

CIUDAD DE MÉXICO, 3 mar - Cruz Azul, uno de los clubes más populares del fútbol mexicano, se consolidó el martes como el líder general del torneo Clausura tras conseguir su cuarto triunfo consecutivo al ganar 2-1 como visitante a Santos Laguna en la novena jornada

La "Máquina Celeste" de Cruz Azul llegó a 22 puntos para mantenerse en la cima de la clasificación, donde le siguen Toluca y Guadalajara con 18 unidades cada uno

En el partido disputado en el estadio TSM Corona, Cruz Azul se adelantó a los 15 minutos cuando Jeremy Márquez aprovechó un mal despeje defensivo para definir con un potente disparo dentro del área

Santos Laguna empató a los 53 minutos con un disparo del argentino Ezequiel Bullaude tras recibir pase del colombiano Cristian Dajome dentro del área

Cruz Azul registró el gol de la victoria a los 78 minutos cuando el argentino José Antonio Paradela definió de zurda en el centro del área tras recibir un pase de su compatriota Carlos Rodolfo Rotondi

En otro partido del martes, Pachuca ganó 2-1 a Necaxa con goles de Alexei Domínguez y del neerlandés Oussama Idrissi. Para Necaxa anotó el argentino Javier Ruiz

Más tarde se disputarán los encuentros entre Atlético de San Luis-Mazatlán y Pumas UNAM-Toluca

La jornada se completará el miércoles con los partidos entre Monterrey-Querétaro, Puebla-Tigres UANL, Atlas-Tijuana y América-Bravos Ciudad Juárez

El partido entre Guadalajara y León se pospuso para el 18 de marzo debido a la realización de un encuentro amistoso entre las leyendas del Real Madrid y del Barcelona en el estadio Akron. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)