Cruz Azul tiene una nueva revancha ante el América: la final del Clausura mexicano

Después de perder tres finales de liga ante el América, esta semana el Cruz Azul tendrá una nueva oportunidad de tomarse revancha ante su acérrimo rival en la serie por el título del torneo Clausura-2024 mexicano.

Desde 1970, cuando fue instaurada la liguilla para definir al campeón del fútbol mexicano, América y Cruz Azul han disputado cuatro finales.

En la primera de esas finales, 'La Máquina' se llevó el título de la temporada 1971-1972, pero después América se coronó en la campaña de 1988-1989 y en los torneos Clausura-2013 y Apertura-2018.

A esta quinta final, azulcremas y celestes han llegado como los dos mejores de la fase regular. El América fue líder con 35 puntos, seguido por el Cruz Azul con 33. Sin embargo, esto no contará como criterio de desempate; en caso de que haya empate global tras los dos partidos se jugará tiempo extra y, de ser necesario, el título se definirá en tanda de penales.

Ambos partidos de la final se jugarán en Ciudad de México. El de ida, el jueves a las 20H00 locales (02H00 GMT del viernes) en el estadio de la Ciudad de los Deportes y la revancha será el domingo a las 19H00 locales (01H00 GMT del lunes) en el estadio Azteca.

- Anselmi olvida el pasado -

Cruz Azul se clasificó a esta final tras eliminar de manera holgada a los Pumas con un triunfo global 4-2 en cuartos de final, mientras que en semifinales el trámite fue más complicado ante el Monterrey al que eliminó gracias a su mejor posición en la fase regular tras empate global 2-2 en la serie.

Ahora buscará su décimo título de liga, dirigido por el argentino Martín Anselmi que en su primer torneo en el fútbol mexicano ha convencido a la afición de 'La Máquina'.

"Los datos y las estadísticas no hacen un partido de fútbol, no podemos vivir en el pasado", dijo Anselmi tras lograr el pase a la final. "Ahora vamos contra el mejor rival que nos podía tocar, es el campeón, y queremos ganarle".

En el Clausura en Cruz Azul han sobresalido el portero colombiano Kevin Mier, que vive su primer torneo local, el volante uruguayo Ignacio Rivero por el liderazgo que ejerce como capitán y el delantero mexicano Uriel Antuna, campeón de goleo.

- Jardine repite final -

El América sorteó dos eliminatorias más cerradas. En cuartos superó al Pachuca por su mejor posición en la fase regular tras empate global 2-2 y en semifinales echó al Guadalajara con marcador acumulado de 1-0.

Ahora tiene la oportunidad de alejarse como el equipo más laureado del balompié mexicano: va por su decimoquinto título de liga en la etapa profesional -sería el 18 si se considera también la era amateur-. El entrenador brasileño André Jardine buscará sellar el bicampeonato, algo que sólo Pumas, León y Atlas han logrado en torneos cortos.

"Ya eran diez u once años que el América no jugaba finales consecutivas", apuntó Jardine quien reconoció que en esta liguilla "no hemos jugado como queremos, pero se ve el compromiso del equipo y vamos a pelear por otro título".

En América se destacan el portero mexicano Ángel Malagón, títular en los últimos tres torneos, el volante chileno Diego Valdés, decisivo en el último cuarto del campo, y el delantero colombo-mexicano Julián Quiñones, que busca su segundo bicampeonato local, tras lograrlo con Atlas.

Str/ma

AFP