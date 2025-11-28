Cruz Azul tramita empate ante Guadalajara en cuartos de final del Apertura mexicano

El Cruz Azul sacó un empate 0-0 en su visita al Guadalajara este jueves en el estadio Akron de Zapopan, en el partido de ida de su serie de los cuartos de final del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.

El domingo en el partido de vuelta, las Chivas del Guadalajara se presentarán en el estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México con la obligación de conseguir el triunfo por cualquier marcador para avanzar a semifinales.

El empate global le daría el pase a la Máquina del Cruz Azul por su mejor posición en la tabla al término de la fase regular: tercero contra sexto.

Rojiblancos y celestes ofrecieron un primer tiempo intenso con llegadas alternadas sobre los arcos.

La mejor aproximación de las Chivas ocurrió al minuto 23 cuando Armando González conectó un remate frente al arco que exigió el lance y el desvío a una mano del portero Andrés Gudiño.

Al 27, Raúl Rangel, arquero del Guadalajara, contuvo un disparo lejano de José Paradela, mediocampista argentino de Cruz Azul.

El segundo tiempo se tornó menos fluido y escasearon las oportunidades en los arcos.

El delantero uruguayo Gabriel Fernández falló al minuto 86 la última gran llegada del Cruz Azul al entregar en las manos del guardameta un remate de cabeza a quemarropa.

Los partidos de ida de los cuartos de final se pusieron en marcha el miércoles: el Toluca venció 2-1 al Juárez, el Monterrey se impuso 2-0 al América y el Tijuana goleó 3-0 a los Tigres.

Las vueltas de estas tres eliminatorias se jugarán el sábado.

str/cl