Cruz Azul vence a Chivas y reaviva la crisis de Milito en el fútbol mexicano

La crisis de resultados del Guadalajara, dirigido por Gabriel Milito, se reavivó la noche del sábado al perder como local 2-1 ante el Cruz Azul de Nicolás Larcamón en el estadio Akron por la séptima fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.

La Máquina del Cruz Azul tomó ventaja de 1-0 al minuto 2 con un tiro de zurda que el argentino José Paradela conectó desde la media luna para mandar la pelota a la base del poste derecho.

El 1-1 de las Chivas del Guadalajara se gestó de un tiro de esquina por derecha; en un segundo cabezazo, Diego Campillo apareció en el área chica y anotó al 11 con una palomita.

El VAR provocó dos polémicas en el primer tiempo, primero por la anulación de un gol del uruguayo Gabriel Fernández para Cruz Azul, al 34, y luego por la cancelación de un penal para el Guadalajara, al 39.

Antes del descanso, al 45, La Máquina realizó una triangulación en el último cuarto del campo y el argentino Carlos Rotondi firmó el 2-1 con el botín izquierdo con un tiro desde fuera del área hacia el ángulo inferior izquierdo.

Al sufrir su cuarta derrota en el torneo, el Guadalajara se quedó con cuatro puntos, con un partido pendiente ante Tigres. El Cruz Azul llegó a 17 unidades con su quinto triunfo consecutivo.

James, titular en goleada del León

En el estadio Nou Camp, el León goleó 3-0 al Querétaro con un doblete del delantero panameño Ismael Díaz de León.

Fernando Beltrán adelantó 1-0 a La Fiera al minuto 45+1 con un disparo de zurda desde fuera del área.

Al 55, también de media distancia, Díaz de León hizo el 2-0, y al 74 apareció en el área para convertir en el 3-0 un balón rechazado por el portero José Hernández.

El astro colombiano James Rodríguez comenzó el partido como titular en la oncena del León y salió de cambio al minuto 72.

Con este resultado, el León llegó a 10 puntos y el Querétaro se quedó con cuatro unidades.

En el estadio Corona, los Tigres vencieron como visitantes 1-0 al Santos. El argentino Ángel Correa hizo el único gol del partido con un remate dentro del área al minuto 55.

Así, los Tigres llegaron a 13 puntos y el Santos se quedó con seis unidades.

Resultados de la jornada:

-Viernes:

Juárez-Mazatlán 1-0

Atlético San Luis-Toluca 1-3

Puebla-Monterrey 2-4

-Sábado:

León-Querétaro 3-0

Santos-Tigres 1-0

Guadalajara-Cruz Azul 1-2

América-Pachuca Más tarde

-Domingo:

Pumas-Atlas

Tijuana-Necaxa

