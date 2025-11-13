Cruz Roja advierte que la desaparición de personas persiste en México y Centroamérica

La desaparición de personas es un problema "persistente" en México y Centroamérica y deja en vulnerabilidad a los familiares de las víctimas, advirtió este jueves el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en un encuentro sobre el tema en Guatemala.

Cada año, miles de personas desaparecen en la región por la persecución política, las peligrosas rutas migratorias hacia México y Estados Unidos, la trata de personas y el crimen organizado que provocan complicaciones en los procesos de búsqueda para los familiares, según la Cruz Roja.

"El fenómeno es persistente en la región y se manifiesta de diferentes formas y deja a las familias muy desprotegidas", dijo a la AFP el coordinador regional del programa de búsqueda de desaparecidos para México y Centroamérica del CICR, el francés Jerémy Renaux, quien lamentó que no haya datos oficiales.

En muchos "países aún existe mucho temor por parte de las familias de sufrir represalias o revictimización al reportar sus casos ante las autoridades" y por eso no lo hacen, agregó Renaux en el encuentro que reunió a varios familiares de desaparecidos.

En la conferencia de tres días participaron familias de desaparecidos de El Salvador, Honduras, México y Guatemala en el poblado indígena de Santiago Sacatepéquez, al oeste de Ciudad de Guatemala.

"Lo único que deseo del mundo es volver a verme en los ojos de mi hijo. Tenía 14 años. Era un niño", contó a la AFP la mexicana Emma Mora al recordar la desaparición de su hijo José Alberto en 2011 en el balneario de Acapulco (sur), posible víctima de la violencia del narcotráfico.

En tanto, la salvadoreña Maritxa Menjívar no pierde las esperanzas de encontrar a su esposo Antonio Abrego, quien desapareció en agosto de 2020 tras ingresar a suelo estadounidense de forma irregular.

De acuerdo con Renaux, en México se contabilizan un total de 133.624 personas desaparecidas desde los años 1950, mientras que en Centroamérica existe una "fragmentación" de datos oficiales.

El Salvador, Guatemala y Honduras carecen de una ley de desaparecidos que reconozca los derechos tanto de la persona desaparecida como de sus familiares, por lo que no hay obligaciones claras de las autoridades, lamentó Renaux.

ec/hma/cr