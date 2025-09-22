Cruz Roja convoca a reunión mundial sobre abusos del derecho internacional

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) anunció el domingo una reunión de alto nivel el próximo año para "hacer respetar la humanidad en tiempos de guerra", en momentos que proliferan los abusos del derecho internacional en los conflictos.

En un comunicado conjunto con Brasil, China, Francia, Jordania, Kazajistán y Sudáfrica, el CICR urgió a la comunidad internacional a tomar acciones para contener las violaciones del derecho humanitario internacional.

"El mundo no puede permanecer inerte mientras los principios fundamentales del derecho humanitario internacional son violados de manera rutinaria y deliberada", según el comunicado.

El CICR lanzó el año pasado una iniciativa con seis países dirigido a afianzar el apoyo político para el derecho humanitario internacional.

Los miembros de la iniciativa anunciaron que esperan celebrar en 2026 una reunión mundial de alto nivel para "hacer respetar la humanidad en tiempos de guerra".

El comunicado no cita ningún conflicto específico, y más bien se refiere a "todos los conflictos en el mundo, se dirige a todas las partes interesadas y busca asegurar una aplicación universal" del derecho humanitario internacional.

Desde el lanzamiento de la iniciativa, 89 países de todas las regiones se han adherido, según el comunicado.

Los firmantes urgieron "a todos los líderes mundiales a unirse en torno a una responsabilidad compartida, prevenir atrocidades y proteger a la humanidad en tiempos de guerra".

