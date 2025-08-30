Cruz Roja denuncia planes de evacuar Ciudad de Gaza e Israel endurece su asedio

La Cruz Roja denunció este sábado los planes de Israel de realizar una evacuación masiva de Ciudad de Gaza, mientras que Israel endurece su asedio de esta aglomeración con vistas a una operación militar.

La Franja de Gaza es escenario de casi 23 meses de conflicto entre Israel y el movimiento islamista Hamás. Este sábado, la Defensa Civil local reportó 47 muertos en ataques israelíes en el territorio palestino, principalmente en Ciudad de Gaza.

A pesar de la presión internacional, el ejército israelí no da señales de que vaya a suspender sus planes de tomar Ciudad de Gaza, que considera como uno de los últimos bastiones de Hamás.

Aunque no llamó explícitamente a evacuar la mayor urbe del territorio palestino, el miércoles afirmó que esto es "inevitable".

La presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Mirjana Spoljaric, expresó su preocupación, asegurando que "en las condiciones actuales, no hay posibilidad de que una evacuación en masa en la Ciudad de Gaza se lleve a cabo de manera segura y digna".

Según Spoljaric, "la medida daría lugar a un movimiento poblacional a gran escala que ninguna zona de la Franja de Gaza podría absorber, dada la destrucción generalizada de la infraestructura civil y la extrema escasez de alimentos, agua, alojamiento y atención médica".

Además, afirmó que "muchos (civiles) no están en condiciones de cumplir órdenes de evacuación a causa del hambre, enfermedades, heridas o discapacidad".

Según una estimación de la ONU, alrededor de un millón de palestinos se encuentran en Ciudad de Gaza.

Miles de habitantes ya han huido de la ciudad, situada en el norte del territorio asolado por la guerra, que fue desencadenada por el ataque del movimiento islamista palestino Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

- "La gente gritaba" -

El portavoz de la Defensa Civil de Gaza, Mahmud Basal, indicó a la AFP que 47 personas perecieron este sábado "desde el amanecer en los continuos bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza".

Dadas las restricciones impuestas a los medios de comunicación en Gaza y las dificultades de acceso sobre el terreno, la AFP no puede verificar de forma independiente el balance de la Defensa Civil.

Contactado por la AFP, el ejército israelí no ha respondido para comentar este balance.

Según Basal, entre los fallecidos, 12 murieron en un ataque aéreo contra "tiendas de campaña que albergaban a desplazados" en el oeste de Ciudad de Gaza.

Um Imad Kaheel, una mujer de 36 años que se encontraba cerca, dijo que entre las víctimas de ese ataque, que "hizo temblar la tierra", hay niños.

“La gente gritaba, en pánico, todos corrían, tratando de salvar a los heridos y recuperar a los mártires que yacían en el suelo”, indicó a la AFP.

Otras 10 personas murieron por disparos israelíes mientras esperaban recibir alimentos cerca de centros de distribución en el centro y el sur de Gaza, según la Defensa Civil.

Esta organización, que opera bajo la autoridad de Hamás, informó el sábado por la mañana de intensos ataques israelíes sobre Ciudad de Gaza.

Un periodista que trabaja para la AFP y se encontraba en el extremo norte de Ciudad de Gaza informó que recibió la orden del ejército de evacuar, y añadió que las condiciones se han vuelto cada vez más difíciles, con disparos y explosiones.

- “Ningún lugar seguro” -

“Los bombardeos [de esta noche] fueron una locura, no pararon ni un segundo y no pudimos dormir”, indicó Abu Mohammad Kishko, contactado por la AFP por teléfono.

Este hombre de 42 años dijo que sigue en Ciudad de Gaza porque “no hay ningún lugar seguro” en la Franja.

El conflicto estalló con el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, que causó la muerte de 1219 personas, en su mayoría civiles, según un recuento basado en cifras oficiales. Los milicianos secuestraron a 251 personas.

De los 47 rehenes que permanecen cautivos en la Franja de Gaza, se estima que una veintena siguen vivos.

En Gaza, la ofensiva israelí ha matado a 63.371 personas, en su mayoría civiles, según datos del Ministerio de Salud del territorio palestino -gobernado por Hamás-, considerados fiables por la ONU.

