Cruz Roja Española y Uber amplían su colaboración para reforzar la respuesta en emergencias a personas vulnerables

MADRID, 26 Dic. 2025 (Europa Press) - Cruz Roja Española y Uber han anunciado la ampliación de su colaboración para reforzar la respuesta en situaciones de emergencia para personas en situación de vulnerabilidad en todo el país. Como han explicado ambas entidades en un comunicado, el acuerdo renueva el trabajo conjunto iniciado en 2023 y asegura recursos adicionales para facilitar la respuesta humanitaria "cuando más se necesita". De esta forma, Uber facilitará a Cruz Roja España apoyo financiero y soluciones de movilidad para reforzar sus operativos durante situaciones de emergencia. Para la directora de Servicios Generales de Cruz Roja Española, Dori Montero, cada emergencia pone a prueba su capacidad de respuesta y determinación para proteger a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, por lo que "esta colaboración permite ampliar el alcance, mejorar la logística y garantizar que nadie se quede sin asistencia por falta de movilidad". En este sentido, la colaboración "garantiza que, en los momentos más difíciles, las personas vulnerables puedan acceder a apoyo esencial y desplazarse de forma segura", ha apuntado la directora general de Uber en España, Lola Vilas. Por su parte, la responsable de Impacto Social para EMEA y LATAM de Uber, Zoraida Rodríguez, ha señalado que "colaborar con Cruz Roja Española permite estar preparados para apoyar de forma rápida y eficiente en cualquier emergencia". El acuerdo forma parte de la estrategia global de Impacto Social de Uber para reforzar la preparación y la respuesta ante crisis, trabajando con entidades clave sobre el terreno.