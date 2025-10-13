Cruz Roja se dirige a recoger a primeros rehenes de Gaza, dice ejército israelí
Vehículos de la Cruz Roja se dirigen a recoger al primer grupo de rehenes israelíes que será liberad
Vehículos de la Cruz Roja se dirigen a recoger al primer grupo de rehenes israelíes que será liberado por Hamás como parte del acuerdo de alto el fuego en Gaza, informó el lunes el ejército israelí.
Un comunicado del ejército indicó que la entrega se efectuará en "un punto de encuentro en el norte de la Franja de Gaza donde serán transferidos varios rehenes".
El ejército "está preparado para recibir a otros rehenes que deberán ser entregados posteriormente a la Cruz Roja", agregó después de que el brazo armado de Hamás publicara la lista de los 20 rehenes sobrevivientes que pretende liberar.
