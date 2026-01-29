Cruz Roja, "tras rescatar a último rehén, Israel entrega los cuerpos de 15 palestinos"

La proporción de cuerpos palestinos entregados respecto a los devueltos durante el alto el fuego en Gaza fue de 15 a 1, según informaron medios israelíes.

"Esto marcó la culminación de una operación de meses que condujo a la reunificación familiar y apoyó la implementación del acuerdo de alto el fuego", escribió el CICR en un comunicado.

"La operación comenzó en octubre, con la liberación y el regreso de 20 rehenes vivos y 1.808 detenidos palestinos". El CICR enfatizó que continuó facilitando la restitución de cuerpos, incluidos 27 de los 28 rehenes muertos y 360 palestinos fallecidos.

"Desde octubre de 2023, el CICR ha ayudado a facilitar el regreso de 195 rehenes, 35 de los cuales fallecieron, y 3.472 detenidos palestinos", agregó el Comité.

"Nos sentimos aliviados de haber ayudado a reunir a las familias con sus seres queridos. Esperamos que las familias cuyos seres queridos no han regresado con vida puedan ahora superar plenamente su duelo", afirma Julien Lerisson, jefe de la delegación del CICR en Israel y los Territorios Palestinos.

