Cruzada de Trump por Groenlandia revela un punto débil político, según sondeo AP-NORC

WASHINGTON (AP) — Los republicanos quizá estén dispuestos a seguir apoyando al presidente Donald Trump casi pase lo que pase, pero su reciente campaña para tomar el control de Groenlandia ha desanimado a muchos dentro de su propio partido, según una nueva encuesta de AP-NORC.

La encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press-NORC concluye que cerca de 7 de cada 10 adultos en Estados Unidos desaprueban la manera en que Trump está manejando el tema de Groenlandia, un territorio semiautónomo del aliado de la OTAN, Dinamarca. Esa cifra es más alta que la proporción de quienes no aprueban cómo gestiona la política exterior en general, lo que sugiere que el enfoque de Trump sobre Groenlandia ha creado un punto débil para el gobierno. Cerca del 24% de los adultos estadounidenses aprueba el enfoque de Trump sobre Groenlandia.

Ni siquiera los republicanos están entusiasmados. Aproximadamente la mitad desaprueba su intento de convertir la masa de tierra cubierta de hielo en territorio estadounidense, algo que Trump ha insistido en que es crucial para la seguridad nacional en el Ártico, y cerca de la mitad lo aprueba.

La encuesta se realizó del 5 al 8 de febrero, luego que Trump tomara la decisión de eliminar aranceles diseñados para presionar a países europeos a respaldar el control de Estados Unidos sobre Groenlandia, pero también después de su cruzada de varias semanas a favor de una intervención estadounidense sobre la isla.

Cerca de la mitad de los republicanos desaprueba postura de Trump sobre Groenlandia

La base de Trump normalmente se mantiene firme a su lado, por lo que Groenlandia destaca como una excepción.

Los resultados representan las calificaciones más bajas de Trump entre los republicanos en una lista de temas clave de la encuesta, incluidos la economía y la inmigración —donde cerca de 8 de cada 10 lo aprueban— y la política exterior en general. Cerca de 7 de cada 10 republicanos aprueban su enfoque general de política exterior.

Trump ha sostenido que Estados Unidos necesita Groenlandia para contrarrestar amenazas de Rusia y China en la región ártica, pese a que Estados Unidos ya tiene presencia militar allí.

Otras encuestas recientes, incluida una del Pew Research Center realizada en enero, encontraron que los republicanos estaban en gran medida divididos sobre si Estados Unidos debería tomar el control de Groenlandia, y que los estadounidenses en general se oponían.

Ayman Amir, un simpatizante de Trump de 46 años de Houston, Texas, comentó que coincide en que Groenlandia tiene importancia estratégica para las fuerzas armadas de Estados Unidos. Pero eso no significa que crea que Trump deba reclamarla.

“No podemos tomarla por la fuerza. No tenemos derecho a hacer eso. No puedes culpar a Rusia por lo que hace en Ucrania y luego hacer lo mismo. No puedes hacer esto”, afirmó Amir.

Aprobación general de la política exterior de Trump se mantiene estable

El presidente abandonó sus amenazas de apoderarse del territorio por la fuerza a finales del mes pasado, tras aseverar que se alcanzó un marco para un acuerdo sobre el acceso a Groenlandia con ayuda del secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

El choque representa apenas uno de las medidas que Trump ha tomado para tensar las relaciones con aliados clave durante el último año. Los mandatarios occidentales se están enfocando en las tensiones transatlánticas esta semana en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

Sobre Groenlandia, Trump tiene pocos partidarios dentro o fuera del país.

Incluso cuando Trump daba pasos importantes para obtener el control de Groenlandia, su aprobación general en el tema de política exterior se ha mantenido estable. Cerca de 4 de cada 10 adultos en Estados Unidos aprueban el enfoque de Trump en política exterior, una medición que no ha cambiado en los últimos meses.

Los republicanos jóvenes, en particular, desaprueban enfoque sobre Groenlandia

Los republicanos más jóvenes son especialmente propensos a desaprobar la manera en que Trump está manejando la situación.

Cerca de 6 de cada 10 republicanos menores de 45 años dicen que desaprueban su liderazgo sobre Groenlandia, en comparación con cerca de 4 de cada 10 republicanos de mayor edad.

Ese 4 de cada 10 que aprueba las medidas de Trump sobre Groenlandia es mucho más bajo que la aprobación de los republicanos jóvenes en temas de política exterior, la economía o la inmigración.

El votante independiente Aaron Gunnoe, de 29 años, un ingeniero de Marion, Ohio, se mostró desconcertado por la postura agresiva de Trump hacia el aliado de la OTAN.

“Es lo más estúpido que he escuchado en mi vida. Le pertenece a alguien más. Eso debería ser el final del asunto”, señaló Gunnoe.

___

La encuesta AP-NORC a 1156 adultos se realizó del 5 al 8 de febrero utilizando una muestra extraída del panel AmeriSpeak de NORC, basado en probabilidades, diseñado para ser representativo de la población de Estados Unidos. El margen de error muestral para los adultos en general es de más o menos 3,9 puntos porcentuales. El margen de error muestral para los republicanos en general es de más o menos 6,1 puntos porcentuales. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.