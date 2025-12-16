Cruzeiro contrata al mundialista Tite como técnico

El Cruzeiro anunció este martes a Tite, exentrenador de la selección de Brasil, como nuevo director técnico, con contrato hasta fines de 2026.

El exfutbolista de 64 años, quien dirigió a la Canarinha en dos ediciones del Mundial, Rusia 2018 y Catar 2022, reemplazará a Leonardo Jardim, quien renunció el lunes al club de Belo Horizonte para preservar su "salud física y mental".

"¡Multicampeón, Tite es el nuevo técnico del Cruzeiro!", anunció el cuadro mineiro en un comunicado.

Libre desde su despido del Flamengo en 2024, Tite vuelve al banquillo para dirigir un equipo que este año terminó tercero en el Brasileirão y clasificó a la Copa Libertadores.

Al igual que Jardim, viene de una pausa en su carrera para "cuidar" de sí mismo.

El Cruzeiro debutará en el Campeonato Mineiro el próximo 10 de enero, como local contra Pouso Alegre, y a fines de ese mes visitará al Botafogo por la primera fecha del Brasileirão.

Como DT de la selección brasileña, Tite ganó la Copa América de 2019 y fue eliminado en cuartos de final en las copas del mundo que disputó.

Es ídolo del Corinthians de Sao Paulo, donde obtuvo una Copa Libertadores, una Copa del Mundo de Clubes y dos ligas nacionales, entre otros títulos como entrenador.