Cruzeiro gana 2-1 al Inter y sigue en la lucha por el Brasileirão

El Cruzeiro se resiste a abdicar de la lucha por el título del Brasileirão y regresó a la segunda posición tras vencer este sábado por 2-1 al Internacional de Porto Alegre, en la apertura de la 21ª jornada del campeonato de fútbol brasileño.

Tras haber perdido los dos últimos partidos como local, la Raposa salió con todo ante su afición en Belo Horizonte y se adelantó con un tempranero gol de Matheus Pereira, aunque Bruno Tabata empató poco después para el colorado.

En la segunda mitad, con su decimoquinto gol en el torneo, Kaio Jorge le dio la victoria al Cruzeiro, que queda provisionalmente segundo, a dos puntos del líder Flamengo, aunque con dos juegos más.

Por su parte, el Inter (12°) sigue con su mala racha. Tras quedar eliminado el miércoles de la Copa Libertadores, sumó su cuarta derrota consecutiva en todas las competiciones.

“Estábamos haciendo buenos partidos, pero, lamentablemente, al final cometíamos algún error. Hoy fuimos bien consistentes", dijo Kaio Jorge.

“Hicimos un gran partido y claro que nos da confianza para el clásico del miércoles”, agregó el goleador pensando en el duelo de la Copa de Brasil contra su eterno rival, el Atlético Mineiro.

Bragantino vuelve a ganar

El Bragantino (5°) puso fin a ocho derrotas consecutivas con una victoria por 4-2 ante Fluminense (9°), gracias a un espectacular inicio en cada parte.

El equipo de Red Bull ya ganaba 2-0 a los tres minutos y medio del cotejo con dos tantos de Jhon Jhon y Eduardo Sasha.

Hércules redujo en el descuento para el Flu, aunque nuevamente el Bragantino salió con todo tras el descanso y el uruguayo Ignacio Laquintana puso el 3-1.

El argentino Lucho Acosta, con su primer gol con el tricolor carioca, volvió a poner emoción, que Davi Gomes sepultó con el 4-2 final.

“Fue mi mejor partido con el Bragantino. Creo que por la confianza del míster y del grupo. Necesitábamos mucho la victoria, y fue merecida”, explicó Laquintana, autor además de dos asistencias.

También este sábado, Gremio (13°) y Ceará (10°) empataron a cero en Porto Alegre, resultado que mantiene a ambos equipos en la parte media de la tabla.

La 21ª jornada se completará entre el domingo y el lunes.

Flamengo y Palmeiras, que luchan por el primer puesto, recibirán en casa el lunes al Vitória (17°) y al colista Sport, respectivamente.

Resultados de los partidos de la 21ª jornada del campeonato de fútbol brasileño, y tabla de clasificación:

- Sábado:

Red Bull Bragantino 4

Fluminense 2

Cruzeiro 2

Internacional 1

Gremio 0

Ceará 0

- Domingo:

Vasco

Corinthians

Bahia

Santos

Juventude

Botafogo

Fortaleza

Mirassol

Sao Paulo

Atlético Mineiro

- Lunes:

Palmeiras

Sport

Flamengo

Vitória

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Flamengo 43 19 13 4 2 36 9 27

2.

Cruzeiro 41 21 12 5 4 34 15 19

3. Palmeiras 39 18 12 3 3 24 15 9

4. Bahia 33 18 9 6 3 25 17 8

5. Red Bull Bragantino 30 21 9 3 9 26 28 -2

6. Botafogo 29 18 8 5 5 23 11 12

7. Mirassol 29 18 7 8 3 29 19 10

8. Sao Paulo 29 20 7 8 5 24 22 2

9. Fluminense 27 19 8 3 8 25 28 -3

10. Ceará 26 20 7 5 8 19 19 0

11. Atlético Mineiro 24 18 6 6 6 20 21 -1

12. Internacional 24 20 6 6 8 23 28 -5

13. Gremio 24 20 6 6 8 19 25 -6

14. Corinthians 22 20 5 7 8 19 25 -6

15. Santos 21 19 6 3 10 20 29 -9

16. Vasco 19 19 5 4 10 25 26 -1

17. Vitória 19 20 3 10 7 18 24 -6

18. Juventude 18 19 5 3 11 17 38 -21

19. Fortaleza 15 19 3 6 10 19 31 -12

20. Sport 10 18 1 7 10 12 27 -15

