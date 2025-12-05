Cruzeiro se asegura la tercera plaza en el Brasileirao al empatar 2-2 en casa contra Botafogo

El Cruzeiro se aseguró finalizar en la tercera posición en el Brasileirao tras empatar este jueves en casa 2-2 con el Botafogo, en el partido que cerró la 37ª y penúltima jornada del torneo.

Los locales se adelantaron con dos goles de Christian y Matheus Pereira, en el inicio de cada mitad, aunque el Fogao reaccionó y primero el veterano Marçal y posteriormente Alex Telles, convirtiendo un penal en el tiempo de descuento, pusieron el empate a dos final.

El punto sumado frustró a ambos equipos. El Cruzeiro necesitaba la victoria para intentar finalizar segundo, aunque con el empate, no podrá superar al Palmeiras, a tres puntos de distancia y que tiene tres victorias más (primer criterio de desempate en el Brasileirao).

Tampoco podrá ser alcanzado por el Mirassol, cuarto con cuatro puntos menos, con lo que se aseguró la tercera plaza.

El Cruzeiro, además, volverá a disputar la Libertadores en 2026, torneo que ganó en dos ocasiones y que no disputa desde 2019.

El equipo mineiro todavía tiene la oportunidad de levantar un título antes de que termine el año, ya que disputará las semifinales de la Copa de Brasil frente al Corinthians, una vez concluya la liga.

Por su parte, el Botafogo, campeón del Brasileirao y de la Libertadores en 2024, quería los tres puntos para llegar a la última jornada dependiendo de sí mismo en la quinta posición, la última con acceso directo a la fase de grupos de la Libertadores 2026.

El Fogao llegará al último partido en séptima posición a un punto del Fluminense y empatado a 60 unidades con el Bahia. El tricolor carioca y el tricolor baiano se medirán el domingo en el Maracaná, con lo que el Botafogo está obligado a ganar en casa al Fortaleza y esperar un empate entre Flu y Bahia para terminar en la quinta plaza.

El Brasileirao 2025 terminará este fin de semana. Con el Flamengo ya campeón, el principal aliciente será saber los dos equipos que acompañarán a los ya descendidos Sport Recife y Juventude a la Serie B la próxima temporada.

Internacional de Porto Alegre y Vitória, actualmente en descenso, buscan dejar la zona roja, con Fortaleza, Santos y Ceará amenazados de bajar.

