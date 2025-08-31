Cruzeiro vence 1-0 a Sao Paulo y se sitúa segundo en el Brasileirao

El Cruzeiro se situó segundo clasificado en el Brasileirao de forma provisional, a dos puntos del líder Flamengo, al vencer este sábado por 1-0 al Sao Paulo, en uno de los tres partidos que abrieron la 22ª jornada del torneo.

Un gol de falta en el minuto 64 de Matheus Pereira, que contó con un ligero desvío de Alan Franco, le dio la victoria al Cruzeiro y puso fin a la racha de ocho partidos sin perder del Sao Paulo del argentino Hernán Crespo.

Fue el primer gol de falta del Cruzeiro en dos años, que permite a los de Belo Horizonte superar al Palmeiras en la segunda plaza. Ya el Sao Paulo cayó a la séptima plaza.

“No nos gusta perder, pero creo que hicimos un gran partido, contra un gran equipo, fuera de casa. Tuvimos nuestras oportunidades. Bajo mi punto de vista, creo que el empate sería el resultado más justo”, explicó tras el partido el portero saopaulino, Rafael.

Goleada del Botafogo

En Río de Janeiro, el Botafogo, vigente campeón, goleó por 4-1 al Bragantino, que encajó su novena derrota en los últimos diez partidos.

Tres golazos en la primera mitad desde fuera del área de Danilo, Newton y el venezolano Jefferson Savarino sentenciaron el partido para el Botafogo, que en el descuento amplió con el joven argentino Álvaro Montoro, que marcó su primer tanto en el Brasileirao.

“Jugamos un buen partido, un buen fútbol. Intentamos jugar bien, a veces es posible, otras no, pero la actitud siempre hay que tenerla. Hoy la actitud del equipo fue positiva”, destacó el técnico botafoguense, el italiano Davide Ancelotti.

El 'Fogao' sube a la quinta plaza, a once puntos del líder Flamengo, mientras que el Bragantino sigue con su racha negativa y es octavo.

También este sábado, un gol en el descuento de Luis Mandaca le dio los tres puntos al Juventude en su visita al Ceará, resultado que saca del descenso provisionalmente a los de Caxias do Sul y mantiene en la parte media a los cearenses.

La 22ª jornada del Brasileirao se completará este domingo, destacando el partido del líder Flamengo en casa contra el Gremio, la visita del Palmeiras al Corinthians, uno de los duelos de más rivalidad del país, y el debut del argentino Juan Pablo Vojvoda como técnico del Santos, en el que Neymar reaparece tras sanción para enfrentar al Fluminense.

Resultados de los partidos de la 22ª jornada del campeonato de fútbol brasileño, y tabla de clasificación:

Sábado:

Ceara 0

Juventude 1

Botafogo 4

Red Bull Bragantino 1

Cruzeiro 1

São Paulo 0

Domingo:

Santos

Fluminense

Flamengo

Grémio

Vitória

Atlético Mineiro

Corinthians

Palmeiras

Mirassol

Bahia

Sport

Vasco

Internacional

Fortaleza

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Flamengo 46 20 14 4 2 44 9 35

2. Cruzeiro 44 22 13 5 4 35 15 20

3. Palmeiras 42 19 13 3 3 27 15 12

4.

Bahia 36 19 10 6 3 27 17 10

5. Botafogo 35 20 10 5 5 30 13 17

6. Mirassol 32 19 8 8 3 30 19 11

7. São Paulo 32 22 8 8 6 26 23 3

8. Red Bull Bragantino 30 22 9 3 10 27 32 -5

9. Fluminense 27 19 8 3 8 25 28 -3

10. Ceara 26 21 7 5 9 19 20 -1

11. Corinthians 25 21 6 7 8 22 27 -5

12. Atlético Mineiro 24 19 6 6 7 20 23 -3

13. Internacional 24 20 6 6 8 23 28 -5

14. Grémio 24 20 6 6 8 19 25 -6

15. Santos 21 20 6 3 11 20 31 -11

16. Juventude 21 21 6 3 12 19 41 -22

17. Vasco 19 20 5 4 11 27 29 -2

18. Vitória 19 21 3 10 8 18 32 -14

19. Fortaleza 15 20 3 6 11 19 32 -13

20. Sport 10 19 1 7 11 12 30 -18

